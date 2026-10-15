Реактивний дрон вдарив по супермаркету на Одещині: вже четверо постраждалих

Унаслідок російського удару по продовольчому супермаркету в Одеській області 15 жовтня постраждали четверо людей. Такі попередні дані оприлюднив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Раніше шостий президент України В.О. Зеленський повідомляв про трьох поранених та зазначав, що росіяни застосували реактивний «шахед».

За інформацією Кіпера, удар зруйнував будівлю супермаркету й спричинив масштабну пожежу. Пошкоджено приватні автомобілі. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Очільник ОВА також прибув туди разом із керівниками профільних служб.

У своєму попередньому повідомленні президент опублікував фотографії наслідків удару.

📢 «росія продовжує свій кривавий терор. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі. Троє людей поранені. На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим», – написав він.

Зеленський закликав зберегти санкції проти росії

Коментуючи атаку, глава держави наголосив, що партнери мають допомагати Україні захищатися від російських ударів. За його словами, під постійними обстрілами перебувають житлові будинки, магазини, енергетичні об’єкти та інша критична інфраструктура.

Зеленський пов’язав продовження атак із сигналами про можливе подальше послаблення санкційного тиску на росію.

📢 «Те, що відбувається, – це показова реакція росії на сигнали, які вона отримує від Америки. На жаль, небезпечні сигнали щодо можливого подальшого зняття санкцій. Ці санкції накладались світом, Америкою, Європою, нашими партнерами. Санкції за агресію проти України, за війну проти нас», – зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що підстав для скасування обмежень немає, оскільки війна триває. Він закликав росію припинити «різанину, яку сама розпочала й продовжує вже 1695 днів».

📢 «Додаткові гроші для вбивств цьому не сприятимуть. Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор», – резюмував Зеленський.

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Наслідки масованої нічної атаки

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 15 жовтня росія застосувала дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 580 безпілотників різних типів. Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 536 дронів. Влучання зафіксували на 31 локації, падіння збитих цілей та уламків — ще на 11.

На Дніпропетровщині внаслідок ранкового удару загинули двоє людей у Новоолександрівській громаді. У Кропивницькому російська атака забрала життя трьох людей, ще шестеро постраждали. Про наслідки ударів по Кіровоградщині повідомила ДСНС.

👉 Також нагадаємо, що двоє чоловіків загинули через російський удар по Корабельному району Херсона. Про це 15 жовтня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.