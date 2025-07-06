Ґутеріш та ООН рішуче засудили атаки росії по Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутеріш рішуче засудив нові атаки росії по Україні, наголосивши на загрозах, які ці удари становлять для ядерної безпеки. Заяву оприлюднив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

☝️ За словами Ґутеріша, удари російських сил знову спричинили перебої з електропостачанням на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що лише підсилює тривалу загрозу для ядерної безпеки в регіоні.

Крім того, він висловив глибоку стурбованість з приводу ескалації насильства та зростання кількості жертв серед мирного населення. ООН наголосила, що напади на цивільні об’єкти та критично важливу інфраструктуру є порушенням міжнародного гуманітарного права.

📌 Генсек закликав сторони конфлікту до повного, негайного та безумовного припинення вогню, підкреслюючи необхідність зупинити страждання цивільних.

📊 Раніше ООН повідомила про значне зростання кількості жертв внаслідок атак росії по Україні. Згідно з оновленими даними, з 1 грудня 2024 року по 31 травня 2025 року внаслідок обстрілів загинули щонайменше 968 мирних мешканців, ще 4807 дістали поранення. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

☝️ Нагадаємо, що в результаті нового обстрілу з боку російських військ Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) зазнала повного знеструмлення. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у п’ятницю, 4 липня.