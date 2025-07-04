Повне знеструмлення ЗАЕС після удару росії – Міненерго

У результаті нового обстрілу з боку російських військ Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) зазнала повного знеструмлення. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у п’ятницю, 4 липня, через свою офіційну сторінку у Facebook.

📢 «Ворог вдарив по лінії електропередач, що з’єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки», — заявив міністр.

☝️ Галущенко нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення рф ця атомна електростанція вже восьмий раз опинилася у стані повного блекауту. За його словами, російські дії можна кваліфікувати як акт ядерного тероризму, що створює пряму загрозу для всієї Європи.

📌 Відомо, що з 7 травня Запорізька АЕС функціонувала лише через одну з двох ліній електроживлення. Це вже само по собі є порушенням вимог до ядерної безпеки. Втрата навіть цієї єдиної лінії тепер поставила станцію у критичне становище.

Раніше стало відомо, що російська сторона готується до запуску енергоблоків ЗАЕС, зокрема — шляхом будівництва нової лінії електропередач. Проте фахівці міжнародної спільноти застерігають, що будь-які дії щодо запуску в умовах війни є вкрай небезпечними.

☢️ МАГАТЕ вже висловило своє занепокоєння ситуацією. Організація підтвердила, що росія не надала гарантій щодо відмови від перезапуску АЕС. Хоча, за словами представників агентства, «існує спільне розуміння», що в нинішніх умовах це недоцільно, остаточних домовленостей немає.

Запорізька АЕС залишається найбільшою атомною електростанцією в Європі, і будь-яке порушення її функціонування викликає значний резонанс і ризики далеко за межами України.