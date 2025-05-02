Франція і Польща укладуть нову всеосяжну оборонну угоду – ЗМІ

Франція і Польща готуються укласти новий всеосяжний двосторонній договір. Він, за даними Financial Times, включатиме широке коло питань — від оборони до енергетичної трансформації. Підписання документа відбудеться 9 травня, у день, коли в Європі відзначають пам’ять жертв та 80-річчя завершення Другої світової війни.

📢 «Цей пакт стане відповіддю на загрози з боку росії та на зміну зовнішньої політики США», — зазначає видання.

👉 Договір підпишуть президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Йдеться про модернізацію угоди 1991 року, укладеної після звільнення Польщі від комуністичного режиму — ще до її вступу до НАТО та ЄС.

У контексті оборонної співпраці договір матиме особливу вагу. За даними джерел FT, Париж та Варшава не досягнуть конкретних домовленостей про ядерне стримування, однак ця тема буде на порядку денному.

Дональд Туск нещодавно заявив, що Польща розглядає можливість отримання ядерного «прикриття» з боку Франції. Або, навіть й розробки власного арсеналу задля стримування агресії рф.

Франція протягом десятиліть вказувала, що її «життєво важливі інтереси», які можуть стати підставою для застосування ядерної зброї, мають «європейський вимір». Проте, як зазначив один із французьких посадовців, жодних рішень у цій сфері найближчим часом не очікується.

Угода також передбачатиме посилення економічної співпраці. Зокрема, Франція планує активізувати продаж військової техніки Польщі, включаючи гелікоптери, літаки та підводні човни, попри конкуренцію зі США і Південною Кореєю.

🌍 Енергетичний компонент угоди стосуватиметься участі Франції в енергетичному переході Польщі. Країна й досі залишається однією з найбільш вугільнозалежних у Європі.

На фоні рекордних витрат Польщі на оборону (4,7% ВВП у 2025 році) цей договір може стати новою віхою у розвитку не лише польсько-французьких відносин, але й загальної оборонної політики ЄС.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Президент США Дональд Трамп заявив про намір офіційно відзначати 8 травня як День перемоги Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Також вказано, що 11 листопада пропонується відзначати, як День перемоги у Першій світовій війні.