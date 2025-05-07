Середа, 7 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Фіцо виступив проти плану ЄС щодо відмови від російського газу

Денис Молотов
Денис Молотов
Фіцо виступив проти плану ЄС щодо відмови від російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нову ініціативу Єврокомісії, яка передбачає відмову від імпорту російських енергоносіїв, зокрема газу. Про це повідомило видання Denník N у середу, 7 травня.

За словами словацького прем’єра, запропонована дорожня карта не відповідає національним інтересам його країни.

📢 «Прошу Єврокомісію: п’ять разів відміряйте, перш ніж різати», — звернувся Фіцо до європейських чиновників.

Він зауважив, що Словаччина вимагатиме врахування власної енергетичної специфіки, і дипломатичні служби вже отримали відповідні директиви. Разом із тим, політик визнав, що план можуть схвалити кваліфікованою більшістю, що дозволить обійти позицію Братислави.

📢 «Я не знаю, якими можуть бути наслідки розірвання чинного контракту з Газпромом, який діє до 2034 року», — заявив прем’єр. Попри визнання стратегічної мети ЄС щодо зменшення енергозалежності, Фіцо попередив, що відмова від російського газу «може завдати більшої шкоди Європі, ніж самій росії».

Нагадаємо, що згідно з планами Євросоюзу, повна відмова від російського газу має відбутися до 2027 року. Передбачається, що поступовий перехід на нових постачальників — зокрема США, Катару, Канади та Африки — дозволить зменшити вплив на енергетичну безпеку й ціни в ЄС.

Очікується, що остаточна версія плану буде оголошена в Страсбурзі після можливого доопрацювання. Ключовим фактором залишаються обсяги світового постачання скрапленого газу, які, за прогнозами, зростатимуть у найближчі роки.

📌 Варто також зазначити, що, попри різке скорочення трубопровідних постачань після 2022 року, минулого року ЄС збільшив імпорт скрапленого газу з росії, який покрив 19% європейського попиту.

Крім того, ЄС очікує на початок постачань із чорноморського родовища в Румунії, оператор якого вже уклав контракт з Німеччиною.

☝️ Також раніше стало відомо, що Франція і Польща готуються укласти новий всеосяжний двосторонній договір. Він включатиме широке коло питань — від оборони до енергетичної трансформації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У Ватикані розпочався конклав з обрання нового Папи Римського

ВАЖЛИВО

Росіяни атакували Донеччину: є загибла та восьмеро поранених

ВІЙНА

В Україні змінили алгоритм проходження військово-лікарської комісії

ВАЖЛИВО

Прикордонники схопили безпритульного ТікТок-блогера та не випустили з України

СУСПІЛЬСТВО

Шмигаль прибув до Сум: Уряд вшанував памʼять загиблих від ракетних ударів

ВЛАДА

“Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot”: експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

ПОДІЇ

Чоловік вистрибнув із вікна ТЦК у Хмельницькому

СУСПІЛЬСТВО

Уряд спрямував 1,6 млрд грн МВС на полігони і стрільбища

ВЛАДА

Генштаб: близько половини боїв сьогодні – на трьох напрямках

ВІЙНА

У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип