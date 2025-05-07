Фіцо виступив проти плану ЄС щодо відмови від російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нову ініціативу Єврокомісії, яка передбачає відмову від імпорту російських енергоносіїв, зокрема газу. Про це повідомило видання Denník N у середу, 7 травня.

За словами словацького прем’єра, запропонована дорожня карта не відповідає національним інтересам його країни.

📢 «Прошу Єврокомісію: п’ять разів відміряйте, перш ніж різати», — звернувся Фіцо до європейських чиновників.

Він зауважив, що Словаччина вимагатиме врахування власної енергетичної специфіки, і дипломатичні служби вже отримали відповідні директиви. Разом із тим, політик визнав, що план можуть схвалити кваліфікованою більшістю, що дозволить обійти позицію Братислави.

📢 «Я не знаю, якими можуть бути наслідки розірвання чинного контракту з Газпромом, який діє до 2034 року», — заявив прем’єр. Попри визнання стратегічної мети ЄС щодо зменшення енергозалежності, Фіцо попередив, що відмова від російського газу «може завдати більшої шкоди Європі, ніж самій росії».

Нагадаємо, що згідно з планами Євросоюзу, повна відмова від російського газу має відбутися до 2027 року. Передбачається, що поступовий перехід на нових постачальників — зокрема США, Катару, Канади та Африки — дозволить зменшити вплив на енергетичну безпеку й ціни в ЄС.

Очікується, що остаточна версія плану буде оголошена в Страсбурзі після можливого доопрацювання. Ключовим фактором залишаються обсяги світового постачання скрапленого газу, які, за прогнозами, зростатимуть у найближчі роки.

📌 Варто також зазначити, що, попри різке скорочення трубопровідних постачань після 2022 року, минулого року ЄС збільшив імпорт скрапленого газу з росії, який покрив 19% європейського попиту.

Крім того, ЄС очікує на початок постачань із чорноморського родовища в Румунії, оператор якого вже уклав контракт з Німеччиною.

☝️ Також раніше стало відомо, що Франція і Польща готуються укласти новий всеосяжний двосторонній договір. Він включатиме широке коло питань — від оборони до енергетичної трансформації.