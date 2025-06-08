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Фінський прем’єр закликав США не зволікати із санкціями проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Фінський прем’єр закликав США не зволікати із санкціями проти росії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо закликав Сполучені Штати якнайшвидше ухвалити жорсткий пакет санкцій проти росії. Про це він заявив під час виступу на зібранні Національної коаліційної партії у Гельсінкі, повідомляє Yle.

📢 «Ми маємо змусити путіна сісти за стіл переговорів. Потрібні рішення – і негайно», – наголосив Орпо.

☝️ За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація президента Дональда Трампа чинить тиск на республіканців, зокрема сенатора Ліндсі Ґрема, з метою послаблення санкційного законопроєкту. Йдеться про спроби змінити формулювання й додати винятки, які можуть зменшити реальний ефект обмежень.

Петтері Орпо висловив сподівання, що США все ж ухвалять санкційний пакет без будь-яких правок:

📢 «Чим швидше й у найжорсткішій формі, тим краще», – підкреслив він.

Також очільник фінського уряду підтвердив, що Європейський Союз не знижуватиме тиск на кремль і розглядатиме нові обмеження на найближчому саміті.

Окремо Орпо виступив на підтримку збільшення оборонного бюджету Фінляндії до 5% ВВП. За його словами, уряд уже поінформував профільні парламентські комітети та провів консультації з усіма політичними силами.

📌 Раніше сенатори-демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Ґрем закликали до посилення тиску на росію після безрезультатних мирних переговорів з Україною, які відбулися 16 травня у Туреччині.

Наприкінці травня Ґрем заявив, що за новий законопроєкт вже готові проголосувати 82 сенатори. У разі ухвалення, за словами Ґрема, документ «перетворить росію на торговий острів».

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