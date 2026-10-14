Нідерланди відмовили у візах трьом російським гімнасткам перед чемпіонатом світу

Три російські гімнастки не отримали віз для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться 17–25 жовтня в Роттердамі. Про відмову нідерландської сторони 13 жовтня повідомила федерація гімнастики росії.

За інформацією федерації, рішення стосується ангеліни мельникової, вікторії лістунової та анни калмикової. Через це російська жіноча команда не зможе виступити в запланованому складі, якщо візові рішення залишаться чинними.

Мельникова є чемпіонкою світу в особистому багатоборстві 2021 та 2025 років. Разом із лістуновою вона також здобула командне олімпійське золото в Токіо. Калмикова — срібна призерка багатоборства чемпіонату Європи 2026 року.

На росії розкритикували відмови та заявила про намір звернутися до Міжнародного олімпійського комітету й World Gymnastics щодо їхнього впливу на олімпійський відбір. Водночас труднощі з оформленням документів для інших членів делегації не означають, що всім їм відмовили у в’їзді: частина спортсменів отримала візи. Про перебіг ситуації повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS.

У Роттердамі розіграють перші командні путівки на Олімпіаду

За офіційним календарем World Gymnastics, змагання прийматиме арена Rotterdam Ahoy. Чемпіонат стане першою можливістю для команд відібратися на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Прямі олімпійські квоти отримають три найкращі чоловічі та три найкращі жіночі команди за підсумками командних фіналів. Такий порядок підтверджує міжнародна федерація.

У Роттердамі представники росії та білорусі виступатимуть без національних прапорів і гімнів. Для росіян передбачене позначення World Gymnastics 2, для білорусів — World Gymnastics 1.

Хоча міжнародна федерація скасувала попередні обмеження у травні 2026 року, для раніше визначених турнірів враховуються обов’язкові урядові обмеження країни-господарки.

Раніше Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу також затвердила умови участі російських і білоруських спортсменів у сезоні 2026/27. Допуск до її змагань передбачає виконання вимог щодо індивідуального нейтрального статусу.

👉 Також нагадаємо, що українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла три золоті медалі на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у чеському Брно. 13 вересня 2026 року лідерка збірної України перемогла в особистому багатоборстві, а також у фіналах із м’ячем і булавами.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.