ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
СПОРТ

Нідерланди відмовили у візах трьом російським гімнасткам перед чемпіонатом світу

Денис Молотов
Денис Молотов
Нідерланди відмовили у візах трьом російським гімнасткам перед чемпіонатом світу
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 14.10.2026

Три російські гімнастки не отримали віз для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться 17–25 жовтня в Роттердамі. Про відмову нідерландської сторони 13 жовтня повідомила федерація гімнастики росії.

За інформацією федерації, рішення стосується ангеліни мельникової, вікторії лістунової та анни калмикової. Через це російська жіноча команда не зможе виступити в запланованому складі, якщо візові рішення залишаться чинними.

Мельникова є чемпіонкою світу в особистому багатоборстві 2021 та 2025 років. Разом із лістуновою вона також здобула командне олімпійське золото в Токіо. Калмикова — срібна призерка багатоборства чемпіонату Європи 2026 року.

На росії розкритикували відмови та заявила про намір звернутися до Міжнародного олімпійського комітету й World Gymnastics щодо їхнього впливу на олімпійський відбір. Водночас труднощі з оформленням документів для інших членів делегації не означають, що всім їм відмовили у в’їзді: частина спортсменів отримала візи. Про перебіг ситуації повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS.

У Роттердамі розіграють перші командні путівки на Олімпіаду

За офіційним календарем World Gymnastics, змагання прийматиме арена Rotterdam Ahoy. Чемпіонат стане першою можливістю для команд відібратися на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Прямі олімпійські квоти отримають три найкращі чоловічі та три найкращі жіночі команди за підсумками командних фіналів. Такий порядок підтверджує міжнародна федерація.

У Роттердамі представники росії та білорусі виступатимуть без національних прапорів і гімнів. Для росіян передбачене позначення World Gymnastics 2, для білорусів — World Gymnastics 1.

Хоча міжнародна федерація скасувала попередні обмеження у травні 2026 року, для раніше визначених турнірів враховуються обов’язкові урядові обмеження країни-господарки.

Раніше Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу також затвердила умови участі російських і білоруських спортсменів у сезоні 2026/27. Допуск до її змагань передбачає виконання вимог щодо індивідуального нейтрального статусу.

👉 Також нагадаємо, що українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла три золоті медалі на етапі Гран-прі з художньої гімнастики у чеському Брно. 13 вересня 2026 року лідерка збірної України перемогла в особистому багатоборстві, а також у фіналах із м’ячем і булавами.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд після запровадження санкцій США

ПОЛІТИКА

Литва залучає військових для посилення кордону з Калінінградською областю

ПОДІЇ

Запаси на три доби: КМДА пояснила, як киянам підготуватися до перебоїв зі світлом, водою та теплом

ВЛАДА

Як вижити взимку в багатоповерхівці без світла, води й тепла

ЕКСКЛЮЗИВ

Атаки на Київ 8 жовтня: четверо загиблих, 19 постраждалих та пожежі

ВІЙНА

Трамп оголосив про домовленість із путіним щодо дизеля

ВАЖЛИВО

Трамп закликав Україну обрати нового лідера та розкритикував удари по російських НПЗ

ВАЖЛИВО

ЄС запровадив санкції за псевдовибори на ТОТ України

ВАЖЛИВО

У Польщі перевіряють інформацію про можливий замах на Туска та міністра оборони

ВАЖЛИВО

Колишню «віцемерку» окупованого Алчевська судитимуть за державну зраду

КРИМІНАЛ

У Білорусі розпочинаються навчання ОДКБ за участі росії

ПОДІЇ

ВПК росії і причетні до “виборів” на ТОТ – хто у новому пакеті санкцій ЄС проти рф і реакція України

ПОДІЇ

США та росія можуть провести нові переговори до кінця року: у москві зробили гучну заяву

ПОДІЇ

Україна продовжує отримувати розвіддані від США — Сибіга

ВЛАДА

Судитимуть очільницю окупаційної «ради суддів» і посадовицю «поліції» з Луганщини

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип