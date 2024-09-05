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Енергетикам вдалось відновити роботу ЛЕП на Запорізьку АЕС

Денис Молотов
Денис Молотов
Енергетикам вдалось відновити роботу ЛЕП на Запорізьку АЕС

Українським енергетикам о 14:40 в черговий раз вдалось відновити роботу пошкодженої другої лінії електропередачі (ЛЕП). Про це повідомила пресслужба “Енергоатома” у четвер, 5 вересня.

Таким чином, постачання електроенергії до тимчасово окупованої Запорізької АЕС від української енергосистеми наразі знову забезпечується двома лініями.

👉 Нагадаємо, що 2 вересня, внаслідок обстрілів з боку російських військ, було пошкоджено одну з двох зовнішніх повітряних ліній критично важливого живлення ЗАЕС.

«Українські фахівці тривалий час не могли оглянути місце пошкодження, і розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами», – йдеться у повідомленні.

Від моменту захоплення станції 4 березня 2022 року, Запорізька АЕС пережила вісім повних блекаутів та один частковий, коли доводилося запускати аварійні дизель-генератори та системи безпеки. У разі їхньої відмови ситуація могла б стати критичною.

Останній раз ЗАЕС опинилася на межі блекауту 23 серпня. Тоді російські обстріли пошкодили повітряну лінію ЛЕП (ПЛ-330 кВ Запорізька ТЕС – Феросплавна).

Окрім цього, російські загарбники неодноразово влаштовували провокації на території станції. Зокрема, нещодавно там виникла велика пожежа, яку приписують або недбалість, або навмисний підпал з боку росіян.

Одну з охолоджувальних градирень ТЕС, де було зафіксовано потужну пожежу, ймовірно, прийдеться зносити. Про це зазначив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час свого візиту на захоплену станцію.

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