Вівторок, 3 Вересня, 2024
27.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАросійські окупанти знову пошкодили живлення Запорізької АЕС
ВІЙНА

російські окупанти знову пошкодили живлення Запорізької АЕС

Денис Молотов
Денис Молотов
російські окупанти знову пошкодили живлення Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція знову опинилася у зоні підвищеного ризику через обстріли. 2 вересня російські окупанти пошкодили одну з двох ліній електропередач (ЛЕП). Вона забезпечує атомну станцію критично важливою енергією від української енергосистеми. Про це повідомили в «Енергоатомі»у вівторок, 3 вересня.

📢 «У разі пошкодження другої лінії виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього енергопостачання насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС», – йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі фахівці не мають можливості оглянути місце пошкодження та розпочати ремонтні роботи через загрозу повторних обстрілів з боку російських військ.

📢 «Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека», – підкреслили в «Енергоатомі».

З моменту російської окупації станції 4 березня 2022 року, Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий, які змусили запускати аварійні дизель-генератори та системи безпеки. Їхня несправність може призвести до серйозних аварійних ситуацій.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що останній раз ЗАЕС була на межі блекауту 23 серпня. Тоді російські загарбники пошкодили зовнішню повітряну лінію ПЛ-330кВ Запорізька ТЕС – Феросплавна.

російські окупанти знову пошкодили живлення Запорізької АЕС

Крім того, російські окупанти неодноразово влаштовували провокації на території станції. Нещодавно на ЗАЕС сталася велика пожежа, причиною якої, ймовірно, могла бути як недбалість російських військових, так й навмисний підпал.

Попередня стаття
197 бойових зіткнень за добу, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб про ситуацію на фронті
Наступна стаття
Нові випадки відключення електроенергії у семи областях – Укренерго
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Удар по Полтаві: 51 людина загинула, 271 поранено. Тривають пошукові роботи

ВАЖЛИВО

Ще 2 медалі виборола Україна на Паралімпійських іграх у Парижі

СПОРТ

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 118 атак, найактивніше діє на Курахівському напрямку

ПОДІЇ

Наглядова рада Укренерго підтвердила звільнення Кудрицького

ПОДІЇ

Фейк: Головнокомандувач ЗСУ визнав «провал у Курську» – Росія перекинула туди 230 тисяч солдатів

СТОПФЕЙК

Рада, поки що, не підтримала законопроєкт підвищення податків

ВАЖЛИВО

Удару балістичними ракетами по Полтаві: багато загиблих та поранених

ВАЖЛИВО

На тлі новин з Китаю впали світові ціни на нафту – ЗМІ

ЕКОНОМІКА

Рада звернулась до країн G7 із закликом дозволити бити західною зброєю по російським військовим обʼєктам

ПОДІЇ

10 років за ґратами загрожує колаборантам у чотирьох районах Луганщини

КРИМІНАЛ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ