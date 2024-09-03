російські окупанти знову пошкодили живлення Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція знову опинилася у зоні підвищеного ризику через обстріли. 2 вересня російські окупанти пошкодили одну з двох ліній електропередач (ЛЕП). Вона забезпечує атомну станцію критично важливою енергією від української енергосистеми. Про це повідомили в «Енергоатомі»у вівторок, 3 вересня.

📢 «У разі пошкодження другої лінії виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього енергопостачання насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС», – йдеться в офіційному повідомленні.

Наразі фахівці не мають можливості оглянути місце пошкодження та розпочати ремонтні роботи через загрозу повторних обстрілів з боку російських військ.

📢 «Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека», – підкреслили в «Енергоатомі».

З моменту російської окупації станції 4 березня 2022 року, Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий, які змусили запускати аварійні дизель-генератори та системи безпеки. Їхня несправність може призвести до серйозних аварійних ситуацій.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що останній раз ЗАЕС була на межі блекауту 23 серпня. Тоді російські загарбники пошкодили зовнішню повітряну лінію ПЛ-330кВ Запорізька ТЕС – Феросплавна.

Крім того, російські окупанти неодноразово влаштовували провокації на території станції. Нещодавно на ЗАЕС сталася велика пожежа, причиною якої, ймовірно, могла бути як недбалість російських військових, так й навмисний підпал.