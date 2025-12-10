Енергетична аварія в Сумах призвела до знеструмлення водоканалу

У Сумах вранці 10 грудня сталася аварійна ситуація в енергетиці, яка призвела до проблем із водопостачанням у місті. Про це повідомили у Сумиобленерго.

📢 «У кого зникло світло у м. Сумах поза графіками погодинних відключень — це аварійна ситуація. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», — зазначили у компанії.

У комунальному підприємстві «Міськводоканал» уточнили, що через аварію знеструмлено й об’єкти водоканалу.

📢 «У зв’язку з аварійною ситуацією та відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об’єкти КП Міськводоканал. Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене», — повідомили у водоканалі.

Також стало відомо про аварійне відключення електроенергії в частині Сумського району. Відповідні служби наразі працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Нагадаємо, 18 листопада Суми вже залишалися без водопостачання через аварію на напірному колекторі.

Крім того, у Харкові також подача води здійснювалася за графіком через російські атаки на критичну інфраструктуру.