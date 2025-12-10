Середа, 10 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Енергетична аварія в Сумах призвела до знеструмлення водоканалу

Денис Молотов
Енергетична аварія в Сумах призвела до знеструмлення водоканалу

У Сумах вранці 10 грудня сталася аварійна ситуація в енергетиці, яка призвела до проблем із водопостачанням у місті. Про це повідомили у Сумиобленерго.

📢 «У кого зникло світло у м. Сумах поза графіками погодинних відключень — це аварійна ситуація. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», — зазначили у компанії.

У комунальному підприємстві «Міськводоканал» уточнили, що через аварію знеструмлено й об’єкти водоканалу.

📢 «У зв’язку з аварійною ситуацією та відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об’єкти КП Міськводоканал. Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене», — повідомили у водоканалі.

Також стало відомо про аварійне відключення електроенергії в частині Сумського району. Відповідні служби наразі працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Нагадаємо, 18 листопада Суми вже залишалися без водопостачання через аварію на напірному колекторі.

Крім того, у Харкові також подача води здійснювалася за графіком через російські атаки на критичну інфраструктуру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

П’яний єнот в алкомаркеті США влаштував погром та заснув

СУСПІЛЬСТВО

Верховна Рада України ухвалила бюджет 2026

ВАЖЛИВО

Удари по Київщині: російська атака зруйнувала вокзал у Фастові

ВАЖЛИВО

На росії змусять жінок тяжко працювати через нестачу кадрів

ПОДІЇ

Засуджено «дітей», які зґвалтували жінку на Закарпатті

КРИМІНАЛ

путін не готовий до поступок та продовжить фінансувати війну – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Обрано запобіжний захід для народної обраниці Скороход

ВАЖЛИВО

Сара Полсон отримала зірку на Голлівудській алеї слави

СУСПІЛЬСТВО

Україна цілодобово імпортує електроенергію з ЄС

ВАЖЛИВО

Фейк: Вашингтон припинив допомогу Україні через корупцію — Білий дім

СТОПФЕЙК

В ЗСУ відреагували на російську атаку Печенізької греблі

ВІЙНА

У Лондоні оголосили про «критичний момент» у переговорах щодо миру в Україні

ВАЖЛИВО

Позиції України, США та росії щодо Донбасу не збігаються – Зеленський

ВАЖЛИВО

Сина першого космонавта незалежної України Каденюка знайшли вбитим – ЗМІ

КРИМІНАЛ

Фейк: У Чернівцях «солдат із 82 ОДШБр вистрілив у пенсіонера через російську мову»

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ