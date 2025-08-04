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Емірати масово блокують рахунки російських компаній

Денис Молотов
Денис Молотов
Емірати масово блокують рахунки російських компаній

Фінансові установи ОАЕ посилили контроль за російськими компаніями — майже 30% зіткнулись з обмеженнями або закриттям рахунків. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України у неділю, 3 серпня.

☝️ За даними розвідки, більшість обмежень стосувалися компаній, які не надали вчасну відповідь на запити банків, допустили помилки у документації або мали невідповідність між фінансовими потоками та задекларованим видом діяльності.

Крім того, серед причин — виявлені зв’язки з юрисдикціями з так званого «чорного списку» FATF, а також з особами та структурами, які перебувають під міжнародними санкціями.

📌 У СЗРУ наголосили, що масштабна «зачистка» бізнесу рф в Еміратах розпочалася ще у лютому 2024 року. Після того, як Велика Британія ввела санкції проти кількох компаній з ОАЕ за допомогу росії в обході санкційних обмежень. Однак після запровадження 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше були включені еміратські компанії, пов’язані з рф, фінансові установи ОАЕ значно активізували свою політику комплаєнсу.

📢 «Фінансові установи ОАЕ не хочуть через рф повторно потрапити до “сірого списку” FATF. Тож, демонструють готовність дотримуватись міжнародного санкційного режиму», — зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

🔎 Нагадаємо, за останні місяці банки ОАЕ масово переглядають співпрацю з російськими компаніями. Станом на липень у країні налічувалося понад 4 тисячі таких підприємств. За оцінками юристів та консалтингових фірм, від 20 до 30% компаній рф в Еміратах уже зазнали обмежень. Їх також піддали перевіркам або вони втратили доступу до банківських послуг.

👉 Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження санкцій проти суден і повітряних суден, що причетні до нелегального транспортування нафти, зброї чи військових для росії.

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