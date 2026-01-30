П’ятниця, 30 Січня, 2026
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Ексочільнику ДПСУ Дейнеку суд визначив запобіжний захід

Денис Молотов
Ексочільнику ДПСУ Дейнеку суд визначив запобіжний захід
Колишній голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергій Дейнеко.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави ексголові Державної прикордонної служби України (ДПСУ)  Сергію Дейнеку у розмірі 10 мільйонів гривень. Про це повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) у п’ятницю, 30 січня.

Також суд визначив запобіжний захід у вигляді застави 2 мільйони гривень для колишнього начальника відділу пункту пропуску Державної прикордонної служби України. Як уточнює Суспільне, йдеться про ексначальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака.

Обох підозрюваних викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Згідно з рішенням суду, на підозрюваних покладено низку процесуальних обов’язків. Вони зобов’язані:

  • прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
  • не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання чи роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими особами щодо обставин справи;
  • здати на зберігання у відповідних органах державної влади паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на перетин кордону.

Термін дії покладених обов’язків встановлено до 30 березня 2026 року.

☝️ Нагадаємо, 22 січня НАБУ та САП повідомили про викриття топпосадовців ДПСУ на систематичному хабарництві. Серед підозрюваних — колишній голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, якого звільнили з посади на початку січня.

👉 Пізніше журналіст Віталій Глагола інформував про масштабні обшуки серед прикордонників на Закарпатті, зокрема на КПП «Тиса». Того ж дня стало відомо, що НАБУ вилучило $850 тисяч на митному посту Луцьк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

