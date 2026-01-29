Економіка рф застрягла у стагнації через падіння інвестицій і попиту — СЗРУ

Економіка росії у 2025 році фактично зупинила зростання на тлі жорсткої монетарної політики, падіння інвестицій та ослаблення внутрішнього попиту. Суттєво посилились ризики стагфляції й закріпились стагнаційні тенденції в цивільних секторах. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) у середу, 28 січня.

За даними СЗРУ, упродовж 2025 року економічне зростання майже зупинилося: ВВП коливався поблизу нульової позначки — -0,3% в I кварталі, 0% в II кварталі та +0,1% у III кварталі. Навіть обмежене пожвавлення в середині року було забезпечене виключно військово-промисловим комплексом і окремими сегментами сировинних галузей. Це не створило імпульсів для розвитку цивільної економіки.

Інвестиційна активність після короткострокового зростання на початку року різко знизилася. У II та III кварталах інвестиції в основний капітал скоротилися на 3,7% та 1,7% відповідно. Бізнес почав відмовлятися від модернізації, скорочував закупівлі обладнання та інвестиційних товарів, тоді як дефіцит фінансових ресурсів зберігатиметься навіть у разі пом’якшення грошово-кредитної політики.

☝️ Додатковий тиск, за оцінкою СЗРУ, формує бюджетна сфера. Держава скоротила стимули через податкові зміни, а у 2025 році збереження високих видатків на тлі падіння доходів призвело до зростання дефіциту бюджету.

📢 «У 2026–2028 роках фіскальна політика стане стримувальним чинником через скорочення витрат і підвищення податкового навантаження, закріплюючи інерційний сценарій затяжної стагнації з підвищеними ризиками стагфляції», — прогнозують у СЗРУ.

Найбільш вразливим залишається внутрішній попит. Індекс підприємницької впевненості у роздрібній торгівлі у 2025 році стабільно перебував у від’ємній зоні. А у IV кварталі впав до -6 — найгіршого показника з 2022 року. На цьому тлі 44% ритейлерів у 2026 році очікують зниження прибутків і рентабельності, тоді як лише 29% розраховують на зростання продажів. Це є мінімальним показником за останнє десятиліття.

Споживчі настрої у рф продовжують погіршуватися: з червня 2025 року продажі знижувалися в більшості товарних категорій. Також під час новорічних свят 2026 року відвідуваність торговельних центрів скоротилася майже на 20% у річному вимірі.

📉 «Російський роздрібний сектор демонструє слабку адаптивність і структурну крихкість. Песимізм бізнесу, очікування падіння прибутковості та скорочення інвестицій дедалі більше перетворюються на самопідживлюваний чинник спаду», — підсумували у відомстві.

👇 Нагадаємо

📌 Раніше повідомлялося, що ймовірність рецесії у російській економіці стрімко зростає. Про це заявляв близький до влади рф аналітичний центр ЦМАКП, зазначаючи, що сигнали рецесії посилюються з кожним місяцем, починаючи з червня.

📌 Також стало відомо, що на росії запровадили примусове управління над дочірніми підприємствами данської компанії будівельних матеріалів Rockwool.