Четвер, 26 Червня, 2025
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Джоан Роулінґ у захваті від нового серіалу про Гаррі Поттера

Денис Молотов
Денис Молотов
Джоан Роулінґ у захваті від нового серіалу про Гаррі Поттера

Британська письменниця Джоан Роулінґ, авторка культової саги про Гаррі Поттера, вперше прокоментувала серіал про Гаррі Поттера, який наразі готується до виходу на HBO. В інтерв’ю The Hollywood Reporter вона зізналася, що вже ознайомилася з початковими матеріалами та задоволена побаченим.

📢 «Я прочитала перші два епізоди майбутнього серіалу про Гаррі Поттера від HBO, і вони такі, такі, такі чудові. Я тісно співпрацюю з надзвичайно талановитими сценаристами», — заявила Роулінґ.

За її словами, вона активно залучена до роботи над проєктом у ролі виконавчої продюсерки. Письменниця бере участь у розробці сценарію разом із командою HBO.

Серіал стане новою екранізацією однойменної книжкової серії, з акцентом на детальніше розкриття персонажів і подій, що були не повністю відображені в оригінальній кінофраншизі.

Проєкт перебуває на етапі розробки, і премʼєру очікують не раніше 2026 року. Вже підтверджено, що серіал охоплюватиме всі сім книг, причому кожен сезон відповідатиме одній частині саги.

🔻 Нагадаємо, перша екранізація роману «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшла у 2001 році. Загалом було знято 8 фільмів, які зібрали понад 7,7 мільярда доларів у світовому прокаті.

☝️ Раніше повідомлялось, що американський телеканал HBO оголосив акторський склад головних персонажів нового серіалу «Гаррі Поттер», що стане повноформатною телеадаптацією однойменної книжкової серії Джоан Роулінґ.

🎬 Виробництвом серіалу займається студія Warner Bros. Discovery.

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