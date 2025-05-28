HBO оголосив акторський склад головних ролей у серіалі «Гаррі Поттер»

Американський телеканал HBO оголосив акторський склад головних персонажів нового серіалу «Гаррі Поттер», що стане повноформатною телеадаптацією однойменної книжкової серії Джоан Роулінґ.

Офіційне повідомлення опубліковано 27 травня на Instagram-сторінці HBO. Воно стилізоване під листа зі школи Гоґвортс та містить імена трьох нових виконавців, які втілять знакових героїв у майбутньому шоу.

☝️ У головних ролях нового проєкту зазначені:

Домінік Маклафлін — Гаррі Поттер, Арабелла Стентон — Герміона Ґрейнджер, Аластер Стаут — Рон Візлі.



📢 «Шановні пане Поттере, міс Ґрейнджер та пане Візлі! Ми раді повідомити вам, що ви отримали місце в школі чарів та чаклунства Гоґвортс. Будь ласка, вітайте Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера, Арабеллу Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер та Аластера Стаута в ролі Рона Візлі в оригінальному серіалі HBO “Гаррі Поттер”», — йдеться в креативному оголошенні.

🎬 Виробництвом серіалу займається студія Warner Bros. Discovery, а сама Джоан Роулінґ бере участь у проєкті як виконавча продюсерка. Хоча точна дата прем’єри наразі не оприлюднена, реліз очікується у 2026 році.

☑️ Раніше стало відомо, що роль Альбуса Дамблдора виконає 79-річний Джон Літгоу, який став першим офіційно підтвердженим актором у новій адаптації.

☑️ Також було повідомлено, що британський актор Нік Фрост близький до того, щоб зіграти Рубеуса Геґріда в новому серіалі HBO про Гаррі Поттера. Переговори з актором перебувають на завершальній стадії, що викликало хвилю обговорень серед шанувальників.