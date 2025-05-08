Четвер, 8 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Диверсія українського підпілля в Підмосков’ї: порушено зв’язок на військових об’єктах рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Диверсія українського підпілля в Підмосков’ї: порушено зв'язок на військових об'єктах рф

У населеному пункті Могильці московської області представник українського підпілля влаштував диверсію та успішно знищив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону, а також російських військових. Про це у вівторок, 7 травня, повідомив партизанський рух АТЕШ.

За даними підпілля, виведення з ладу енергетичного об’єкта спричинило серйозні перебої зі зв’язком одразу на кількох важливих військових об’єктах Збройних сил рф.

📢 «Виникли перебої зв’язку відразу на ряді важливих військових об’єктів», – йдеться у повідомленні.

🔹 Серед знешкоджених об’єктів вказано:

  • 629-й зенітний ракетний полк (в/ч 51857);
  • 21-шу окрему бригаду оперативного призначення (в/ч 3641);
  • військове містечко, де дислокується 3/2 в/ч 51084;
  • 483-й військовий слідчий відділ Слідкому рф;
  • розподільчий склад компанії «СберЛогістика», яка виконує державні оборонні контракти.

📢 «Порушення зв’язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об’єктами», — йдеться в офіційному повідомленні АТЕШ.

⏳ Час проведення диверсії поки не уточнюється.

Це не перший подібний випадок: раніше було виведено з ладу трансформаторну підстанцію в Саратові, що також вплинуло на роботу критичної інфраструктури рф.

👉 Крім того, Маріупольський спротив заявляв про успішну акцію в москві, внаслідок якої було пошкоджено елемент залізничної інфраструктури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Індія закриває понад 20 аеропортів через військову активність

ПОДІЇ

Євробачення-2025 опинилося в центрі скандалу через участь Ізраїлю

СУСПІЛЬСТВО

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ВАЖЛИВО

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці

ВІЙНА

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

ПОДІЇ

Президент Франції прийняв тимчасового лідера Сирії

ПОЛІТИКА

Найбільше боїв – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

139 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про атаки на фронті 7 травня

ВІЙНА

Фейк: Спецпредставник США по Україні Келлог опублікував дані про «мільярдні статки Зеленського»

СТОПФЕЙК

У Ватикані розпочався конклав з обрання нового Папи Римського

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип