Диверсія українського підпілля в Підмосков’ї: порушено зв’язок на військових об’єктах рф

У населеному пункті Могильці московської області представник українського підпілля влаштував диверсію та успішно знищив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону, а також російських військових. Про це у вівторок, 7 травня, повідомив партизанський рух АТЕШ.

За даними підпілля, виведення з ладу енергетичного об’єкта спричинило серйозні перебої зі зв’язком одразу на кількох важливих військових об’єктах Збройних сил рф.

📢 «Виникли перебої зв’язку відразу на ряді важливих військових об’єктів», – йдеться у повідомленні.

🔹 Серед знешкоджених об’єктів вказано:

629-й зенітний ракетний полк (в/ч 51857) ;

21-шу окрему бригаду оперативного призначення (в/ч 3641) ;

військове містечко, де дислокується 3/2 в/ч 51084 ;

483-й військовий слідчий відділ Слідкому рф;

розподільчий склад компанії «СберЛогістика», яка виконує державні оборонні контракти.

📢 «Порушення зв’язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об’єктами», — йдеться в офіційному повідомленні АТЕШ.

⏳ Час проведення диверсії поки не уточнюється.

Це не перший подібний випадок: раніше було виведено з ладу трансформаторну підстанцію в Саратові, що також вплинуло на роботу критичної інфраструктури рф.

👉 Крім того, Маріупольський спротив заявляв про успішну акцію в москві, внаслідок якої було пошкоджено елемент залізничної інфраструктури.