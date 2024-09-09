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Двох колишніх голів сільрад з Луганщини засуджено до 10 та 8 років ув’язнення

Денис Молотов
Денис Молотов
Двох колишніх голів сільрад з Луганщини засуджено до 10 та 8 років ув’язнення

На підставі зібраної Службою безпеки України (СБУ) доказової бази, двоє колишніх голів сільрад Луганщини були заочно засуджені до тривалих термінів ув’язнення за співпрацю з окупантами. Це стосується очільників Чмирівської сільради Старобільського району та Красноталівської сільради Щастинського району. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в понеділок, 9 вересня.

Також суд постановив конфіскувати у засуджених їхні транспортні засоби, земельні ділянки та житловий будинок.

Перший фігурант тривалий час (понад 20 років) очолював органи місцевого самоврядування й навіть мав державні нагороди України.

Однак у липні 2022 року, перебуваючи на пенсії, колишній посадовець добровільно вирішив співпрацювати з окупантами. За даними слідства, російські загарбники призначили його начальником «відділу життєзабезпечення села Чмирівка» при так званій «адміністрації Старобільського району лнр».

Другий фігурант навесні того ж року добровільно отримав посаду від російських окупантів начальника «Красноталівського відділу життєзабезпечення населених пунктів Красна Талівка, Красний Деркул, Талове, Благовіщенка».

На сьогодні вони продовжують працювати на окупаційну «владу» та підтримують політику агресора на захоплених територіях.

Оскільки обидва зловмисники переховуються на тимчасово окупованих територіях, вироки були винесені заочно.

Засуджених колишніх голів сільрад оголошено в розшук, а терміни їх покарання почнуть відраховуватись після арешту.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Двох колишніх голів сільрад з Луганщини засуджено до 10 та 8 років ув’язнення

📢 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) задокументувала протиправні дії ще кількох зрадників та ворожих поплічників, які займаються керівництвом незаконних окупаційних «муніципалітетів» у чотирьох районах Луганщини.

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