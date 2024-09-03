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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

10 років за ґратами загрожує колаборантам у чотирьох районах Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
10 років за ґратами загрожує колаборантам у чотирьох районах Луганщини

Служба безпеки України (СБУ) задокументувала протиправні дії ще кількох зрадників та ворожих поплічників, які займаються керівництвом незаконних окупаційних «муніципалітетів» у чотирьох районах Луганщини. Про це було повідомлено пресслужбою СБУ в Луганській області у вівторок, 3 вересня

На сьогодні завершено досудове розслідування стосовно двох жінок, які очолюють окупаційні органи влади.

Одна з них, так звана «голова ради Станично-Луганського муніципального округу лнр».

Зрадниця раніше була заступницею керівника Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації, але після захоплення району перейшла на бік російських окупантів.

Інша правопорушниця, яка тепер очолює «Троїцький муніципальний округ», раніше працювала секретаркою Троїцького райсуду та підтримала російську агресію, з початку окупації очоливши місцеву рашистську «адміністрацію».

Обвинувальні акти щодо цих осіб вже скеровано до суду, а їх самих оголошено в розшук.

Розслідування щодо двох інших колаборантів, які очолюють «ради муніципальних округів» у Слов’яносербську та Довжанську (стара назва Свердловськ), триває.

Один із них — колишня редакторка газети «Славяносербские вести», а інший — юрист із Донецька, який обрав шлях зради для старту «кар’єри», приєднавшись до незаконного ворожого угруповання «лнр».

Цим зрадникам доведеться відповідати перед законом за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. За злочини передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

10 років за ґратами загрожує колаборантам у чотирьох районах Луганщини10 років за ґратами загрожує колаборантам у чотирьох районах Луганщини

Слідчі дії проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що СБУ висунула підозру колаборанту, який став на чолі російської поліцейської структури на Луганщині.

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