Дуда скликає засідання Ради національної безпеки Польщі

Президент Республіки Польща Анджей Дуда протягом наступних двох тижнів скличе засідання Ради національної безпеки, присвячене енергетичній тематиці. Про це в понеділок повідомило Польське радіо з посиланням на джерела в адміністрації глави держави.

📢 «Темою засідання Ради буде енергетична безпека. Йтиметься про стан польської енергетичної інфраструктури та рівень готовності до закордонних поставок сировини. Обговорюватиметься також питання планів будівництва атомної електростанції в Польщі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначив радник керівника Бюро національної безпеки Ґжеґож Вітковський, президент запросить до участі в засіданні прем’єр-міністра Дональда Туска та профільних міністрів.

☝️ Ініціатива скликання Ради була оголошена Дудою ще у квітні — на тлі масштабних перебоїв в енергопостачанні, які тоді сталися в Іспанії та Португалії. Президент наголосив на необхідності підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в Центрально-Східній Європі.

На тлі цієї ініціативи в Польщі тривають й інші важливі процеси. Зокрема, в країні можуть бути переглянуті результати президентських виборів у деяких округах, де було зафіксовано порушення. Остаточне рішення в цьому питанні має ухвалити Верховний суд.

☝️ Також було повідомлено, що в ніч на неділю, 25 травня, під час масштабної ракетної атаки російської федерації по Україні, Польща оперативно задіяла свої сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію. За даними оборонного відомства, оперативний командувач регіональними силами негайно мобілізував усі наявні ресурси.