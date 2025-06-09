Понеділок, 9 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Дуда скликає засідання Ради національної безпеки Польщі

Денис Молотов
Денис Молотов
Дуда скликає засідання Ради національної безпеки Польщі

Президент Республіки Польща Анджей Дуда протягом наступних двох тижнів скличе засідання Ради національної безпеки, присвячене енергетичній тематиці. Про це в понеділок повідомило Польське радіо з посиланням на джерела в адміністрації глави держави.

📢 «Темою засідання Ради буде енергетична безпека. Йтиметься про стан польської енергетичної інфраструктури та рівень готовності до закордонних поставок сировини. Обговорюватиметься також питання планів будівництва атомної електростанції в Польщі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначив радник керівника Бюро національної безпеки Ґжеґож Вітковський, президент запросить до участі в засіданні прем’єр-міністра Дональда Туска та профільних міністрів.

☝️ Ініціатива скликання Ради була оголошена Дудою ще у квітні — на тлі масштабних перебоїв в енергопостачанні, які тоді сталися в Іспанії та Португалії. Президент наголосив на необхідності підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в Центрально-Східній Європі.

На тлі цієї ініціативи в Польщі тривають й інші важливі процеси. Зокрема, в країні можуть бути переглянуті результати президентських виборів у деяких округах, де було зафіксовано порушення. Остаточне рішення в цьому питанні має ухвалити Верховний суд.

☝️ Також було повідомлено, що в ніч на неділю, 25 травня, під час масштабної ракетної атаки російської федерації по Україні, Польща оперативно задіяла свої сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію. За даними оборонного відомства, оперативний командувач регіональними силами негайно мобілізував усі наявні ресурси.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Орбан назвав росію слабкою та не здатною перемогти Україну

ПОЛІТИКА

Ізраїль передав Україні системи ППО «Patriot»

ВАЖЛИВО

Обмін полоненими з росією: Україна повертає захисників

ВАЖЛИВО

В США затримали Хабі Ламе: найпопулярніший тіктокер без візи

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб: понад третина боїв на фронті – на Покровському та Курському напрямках

ВІЙНА

У Казані на росії горить завод: у полум’ї лакофарбовий цех

ПОДІЇ

Рекорд української ППО: за ніч знешкоджено 479 дронів і ракет рф

ВАЖЛИВО

Удар по аеродрому Саваслейка: ЗСУ пошкодили винищувачі рф

ВАЖЛИВО

Удар по заводу в Чебоксарах: ЗСУ уразили об’єкт ВПК рф

ВАЖЛИВО

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

КОРДОН
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"