Неділя, 25 Травня, 2025
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Польща підняла авіацію через масовану атаку рф на Україну

Денис Молотов
Денис Молотов
Польща підняла авіацію через масовану атаку рф на Україну

У ніч на неділю, 25 травня, під час масштабної ракетної атаки російської федерації по Україні, Польща оперативно задіяла свої сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію. Про це повідомило Міністерство оборони Польщі у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Увага, у зв’язку з атакою російської федерації, яка здійснює удари по об’єктах, розташованих на території України, польська та союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі», — йдеться в офіційному повідомленні Міноборони Польщі.

За даними оборонного відомства, оперативний командувач регіональними силами негайно мобілізував усі наявні ресурси. Зокрема, в повітря були підняті чергові пари винищувачів. Також наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої бойової готовності.

⚠️ Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща продовжує стежити за ситуацією, яка стрімко розвивається.

📢 «Підпорядковані сили та засоби залишаються у повній бойовій готовності та здатні до негайного реагування», — наголошується в заяві.

❗Нагадаємо, у ніч на 25 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ракети різних типів та безпілотники. Вибухи було чутно у багатьох регіонах.

Під час удару росія підняла в повітря щонайменше сім стратегічних бомбардувальників Ту-95, з яких було завдано ракетних ударів по українській території. Крім того, в акваторії Чорного моря діяли щонайменше два кораблі-носії крилатих ракет «Калібр».

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