Понеділок, 26 Травня, 2025
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Другий поспіль рекорд за кількістю дронів рф у межах однієї атаки

Денис Молотов
Денис Молотов
Другий поспіль рекорд за кількістю дронів рф у межах однієї атаки

У ніч на понеділок, 26 травня, російські окупаційні війська завдали масованого повітряного удару по території України. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, агресор випустив дев’ять крилатих ракет і задіяв 355 ударних безпілотників різних типів. Це другий поспіль абсолютний рекорд за кількістю дронів у межах однієї атаки.

Повідомляється, що ракети Х-101 були запущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із району Саратовської області. А дрони-камікадзе типу «Shahed», а також імітатори інших типів стартували з територій Брянської, Курської, Орловської областей рф. З міст на росії: Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з аеродрому в районі Чауди на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Протидіяли російському удару авіація, зенітні ракетні підрозділи, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи (МВГ).

Другий поспіль рекорд за кількістю дронів рф у межах однієї атакиСтаном на 11:00, згідно з попередніми даними, силами ППО було знищено всі 9 ворожих ракет Х-101 та 288 безпілотників – у повітряному просторі над східними, північними, південними, центральними та західними регіонами України.

📌 Уточнюється, що 233 дрони знищено вогневими засобами ураження, ще 55 – були подавлені або втрачено локаційно під впливом засобів РЕБ.

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано п’ять місць влучання засобів повітряного нападу противника, а також падіння уламків збитих БпЛА у десяти різних локаціях.

📆 Нагадаємо, добою раніше, 25 травня, росія запустила по Україні 69 ракет та 298 дронів, що на той момент було рекордом за масштабністю атаки. Таким чином, добове число дронів, задіяних у новому обстрілі, зросло на 57 одиниць.

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