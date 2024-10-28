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ЕКОНОМІКА

До завершення 2024 року Україна розраховує отримати $15 млрд – Мінфін

Денис Молотов
Денис Молотов
До завершення 2024 року Україна розраховує отримати $15 млрд – Мінфін

До завершення 2024 року Мінфін України має намір залучити більше ніж 15 мільярдів доларів зовнішньої фінансової підтримки. Таку інформацію оприлюднила пресслужба відомства в понеділок, 28 жовтня.

📢 «До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад 15 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що спрямують підтримку у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, міністри фінансів країн Європейського Союзу високо оцінили успішність виконання Україною Плану для Ukraine Facility. Було підтверджено надання 12,5 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки на 2025 рік.

Також Міжнародний валютний фонд збільшив обсяг фінансування для України на наступний рік. Його було підвищено з 1,8 мільярда до 2,7 мільярда доларів.

Окрім цього, Україна та Сполучені Штати Америки підписали спільну заяву щодо виділення 20 мільярдів доларів в рамках програми підтримки ERA від країн G7. Велика Британія також запропонувала залучити 3 мільярди доларів для реалізації цього механізму, і невдовзі очікується остаточне рішення всіх країн Великої сімки.

☝️ Нагадаємо, 23 жовтня Україна отримала від МВФ фінансову допомогу у розмірі 1,1 мільярда доларів. Ці кошти будуть використані для фінансування важливих невійськових потреб та видатків державного бюджету України.

До того ж на жовтень 2024 року Міжнародний валютний фонд являється третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після Євросоюзу та США.

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