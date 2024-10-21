До суду скеровано справу колаборанта з Луганщини: останні 10 років працював з окупантами

Служба безпеки України (СБУ) передала до суду справу щодо так званого «мера» окупованої Кадіївки (раніше Стаханова), який ще з 2014 року активно співпрацював із російськими окупантами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Сергій Жевлаков, колишній член забороненої в Україні «партії регіонів», двічі обіймав посаду міського голови в період з 2000 по 2010 рік. Однак у 2014 році він перейшов на бік сепаратистів, отримавши від керівництва так званої «лнр» посаду «народного мера».

Після початку повномасштабної агресії рф Жевлаков залишився на службі окупантам, ставши «головою муніципального утворення міський округ місто Стаханов». У червні цього року він залишив цю посаду.

Раніше правоохоронці оголосили Жевлакова в розшук за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

Крім цього, слідчі СБУ завершили досудове розслідування справи щодо двох колаборантів, які обіймають керівні посади «заступника голови адміністрації міського округу Сєвєродонецьк» та «заступника голови адміністрації Сватівського муніципального округу лнр».

Окупаційним чиновникам доведеться відповідати перед законом за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що слідчі СБУ зібрали докази проти двох «топпосадовиць» окупаційної адміністрації на Луганщині — «віцепрем’єрки» та керівниці так званої «виборчої комісії лнр».