До Німеччини прибув президент США Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Берліна для зустрічей із європейськими лідерами з метою обговорення наступних кроків у підтримці України. Як повідомляє видання Bild, візит Байдена відбувся у п’ятницю, 18 жовтня.

Зазначається, що поїздку Байдена планували на тиждень раніше, проте через значні руйнування, спричинені ураганом «Мілтон», її довелося перенести. Первісний план передбачав узгодження дій щодо підтримки України з Володимиром Зеленським на авіабазі Рамштайн.

📢 «У плані Байдена – зустріч із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка починається прямо зараз. Штайнмаєр нагородить президента США найвищою громадянською нагородою Німеччини, великим хрестом ордена За заслуги. Після цього відбудеться зустріч із канцлером Олафом Шольцем», – йдеться у повідомленні.

Після цієї церемонії Байден зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем. У другій половині дня до Берліна прибудуть також президент Франції Еммануель Макрон та британський прем’єр-міністр Кір Стармер. Лідери проведуть обговорення подальших кроків у підтримці України. Після завершення зустрічі Байден залишить Німеччину.

Очікується, що в ході візиту Байден може зустрітися з Володимиром Зеленським, хоча конкретне місце цієї зустрічі наразі не розголошується. Нагадаємо, Зеленський напередодні брав участь у саміті ЄС у Брюсселі, де представив «План перемоги» України.

📌 Також раніше вже стало відомо, що через зміни у графіку президент США замість «Рамштайну» здійснить одноденний візит до Німеччини для зустрічей з ключовими європейськими лідерами.