Байден планує візит до Німеччини на наступному тижні – ЗМІ

Президент США Джо Байден планує на наступному тижні надолужити свій візит до Німеччини. Попередній був відкладений через наслідки урагану Мілтон, що вразив штат Флорида та накоїв чимало лиха. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel у неділю, 13 жовтня.

Видання також зазначає, що підготовка до цього візиту до Берліну вже активно триває. Необхідні заходи проводяться за лаштунками німецького уряду та служб безпеки Німеччини.

Згідно з інформацією, у графіку офіційних зустрічей Байдена вже заплановані перемовини з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем. Ці зустрічі мають відбутися в п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «Берлінський візит Байдена є своєрідним прощальним візитом президента перед майбутніми виборами на початку листопада. Спочатку планувалась як офіційний державний візит з офіційним бенкетом та іншими почесними заходами, а тепер програму значно скоротили», – зазначається у публікації.

Попри зміни в програмі, за інформацією видання, Байден, як і раніше, має бути нагороджений президентом Німеччини Штайнмаєром спеціальною нагородою – ступенем Великого хреста Федерального ордена заслуг за зміцнення німецько-американських відносин.

📌 Як повідомлялося раніше, візит Джо Байдена до Німеччини було відкладено через надзвичайну ситуацію, спричинену руйнівним ураганом.

📌 Також раніше було зазначено, що 25-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке планувалося на 12 жовтня, вирішено перенести на іншу дату.