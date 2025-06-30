До 12 мільйонів американців залишаться без страхування – законопроєкт Трампа

Майже 12 мільйонів американців можуть втратити доступ до медичного страхування до 2034 року у разі ухвалення нової бюджетної ініціативи адміністрації Дональда Трампа. Такі висновки наведено у звіті позапартійного Бюджетного управління Конгресу США. Про це в неділю, 29 червня, повідомляє The New York Times.

☝️ Законопроєкт, який зараз проходить розгляд у Сенаті, передбачає масштабні скорочення витрат на програми Medicaid, Medicare та Obamacare, що забезпечують медичне обслуговування для найбільш вразливих категорій громадян.

🧾 «Якщо сенатська версія законопроєкту набуде чинності, до 2034 року 11,8 мільйона людей залишаться без страхування», – йдеться у звіті.

📉 Скорочення охоплення медичною допомогою може стати наймасштабнішим за всю історію США. Аналітики зазначають, що це на майже мільйон більше, ніж очікувалося за версією законопроєкту, прийнятого Палатою представників.

📌 Згідно з аналізом, найбільший тягар ляже на програму Medicaid – її фінансування зменшиться більш як на трильйон доларів. Це особливо вдарить по родинах з низьким доходом, людям похилого віку, дітям та людям з інвалідністю.

📢 «Масштаб запропонованого скорочення Medicaid є безпрецедентним в історії програми, яка з 1965 року тільки розширювала охоплення», – зазначає видання.

Наразі Medicaid охоплює понад 71 мільйон американців, і зміни можуть мати катастрофічні наслідки для медичної системи на місцевому рівні.

Реакція Ілона Маска та політичні наслідки

Раніше відомий підприємець і колишній радник Трампа Ілон Маск різко розкритикував бюджетний проєкт, заявивши, що він «підриває» зусилля його попередньої команди щодо оптимізації державних витрат.

📢 «Цей документ суперечить всьому, над чим ми працювали. Він руйнує баланс і може призвести до зростання бідності серед середнього класу», – заявив Маск.

Також американський мільярдер Ілон Маск виступив із різкою критикою податкового плану 47-го президента США Дональда Трампа, запропонованого у новому законопроєкті Сенату США.