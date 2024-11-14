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СУСПІЛЬСТВО

Для повернення людей в Україну обіцяють збудувати 50 тисяч соцквартир

Денис Молотов
Денис Молотов
Для повернення людей в Україну обіцяють збудувати 50 тисяч соцквартир

Очільник Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин заявив, що в рамках пілотного проєкту з соціального житла планується будівництво 6 200 соцквартир. Старт самого проєкту планується вже цього року. Про це повідомляє пресслужба агентства у четвер, 14 листопада.

Зазначається, що наразі у Варшаві проходить міжнародна конференція ReBuild Ukraine, яка об’єднує представників державного сектора та приватного бізнесу з більш ніж 30 країн, зосереджуючи увагу на нагальних потребах України у відновленні як під час війни, так і в повоєнний період.

За словами Сергія Сухомлина, у межах першого етапу проєкту заплановано звести 50 000 квартир у центральних та західних областях України.

📢 «Це соціальне житло, яке має, в тому числі бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України», — наголосив він.

Керівник агентства також розповів, що, крім будівництва соціального житла (соцквартир), заплановані заходи щодо підвищення енергетичної стійкості громад, модернізація систем вуличного освітлення на енергоефективні, а також встановлення сонячних електростанцій на об’єктах критичної інфраструктури.

📢 «Без задоволення базових потреб ми не повернемо людей в наші міста та селища», — зазначив Сухомлин.

☝️ Нагадаємо, раніше зазначалось, що українцям дозволять витрачати кошти, нараховані в межах програми зимової «підтримки» (в народі – тисячу Зеленського), на ліки та медичні товари українського виробництва. Про це поінформували в Міністерстві економіки у суботу, 2 листопада.

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