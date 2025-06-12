У день росії 12 червня держсекретар США Марко Рубіо виступив з офіційним зверненням, опублікованим на сайті Білого дому. У ньому він наголосив на відданості Вашингтона підтримці народу рф та закликав до конструктивного діалогу задля досягнення стійкого миру між росією та Україною.

📢 «Від імені американського народу хочу привітати російських громадян. США, як і раніше, віддані підтримці народу рф в його прагненні до світлого майбутнього», — йдеться у зверненні Рубіо.

Очільник Держдепартаменту також підтвердив наміри США завершити широкомасштабну війну в Україні дипломатичним шляхом.

📢 «Ми також користуємося нагодою, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з рф для досягнення стійкого миру між рф та Україною», — заявив держсекретар.

Він додав, що Вашингтон вірить у можливість налагодження взаємовигідних двосторонніх відносин за умов досягнення миру.

☝️ Варто зазначити, що згідно з останніми соціологічними спостереженнями, рівень підтримки війни проти України серед громадян рф досяг рекордних показників. Більшість росіян переконані, що будь-які «мирні переговори» мають відбуватися виключно на умовах кремля.

Водночас значна частина опитаних висловлює прагнення до відновлення зв’язків із Заходом — як економічних, так і культурних і політичних. Громадяни рф дедалі частіше підтримують ідею розширення співпраці з західними країнами, попри офіційну антагоністичну риторику москви.

👉 Також нагадаємо, що Вашингтон уважно спостерігає за розвитком ситуації в Україні та обізнаний про масований удар російських військ по українських містах. Про це у вівторок, 11 червня, заявив представник Державного департаменту США