США закликають негайно зупинити удари рф по Україні

Вашингтон уважно спостерігає за розвитком ситуації в Україні та обізнаний про масований удар російських військ по українських містах. Про це у вівторок, 11 червня, заявив представник Державного департаменту США, повідомляє агентство Reuters.

📢 «Удари росії по українських містах мають бути негайно припинені. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих», — зазначив представник американської дипломатії.

☝️ У Білому домі також додали: «Настав час припинити війну».

👉 У ніч на 10 червня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, застосувавши 315 дронів, а також балістичні й крилаті ракети. Основною ціллю став Київ. За даними української влади, протиповітряна оборона знешкодила більшість ворожих цілей. Українські сили протиповітряної оборони (ППО) знищили всі ракети та 277 ворожих безпілотників (БпЛА).

У столиці внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування у семи районах, одна жінка загинула, ще щонайменше шість людей дістали поранення. Також пошкоджень зазнали об’єкти культурної та спортивної інфраструктури, зокрема стадіон «Спартак» і Софійський собор.

📍 В Одесі внаслідок атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Серед пошкоджених об’єктів — кіностудія, де повністю знищено декорації до національного фільму про Олександра Довженка.

📢 Шостий президент України Володимир Зеленський, коментуючи міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання війни, наголосив: «Американська сторона наразі не виглядає сильним посередником у питанні припинення війни».