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Держдеп: США не змінюють політики щодо підтримки України

Денис Молотов
Денис Молотов
Держдеп: США не змінюють політики щодо підтримки України

Сполучені Штати Америки підтвердили, що підтримка України залишається незмінною відповідно до останніх заяв президента Дональда Трампа та попри тимчасову паузу у постачанні озброєння. Про це у вівторок, 8 липня, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу для преси.

📢 «Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей, дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне», — наголосила Брюс.

Під час заходу журналісти запитали, чи вплине оцінка дій російського диктатора володимира путіна, яку нещодавно озвучив глава Білого дому, на політику США щодо Києва. На це представниця Держдепу запевнила, що позиція Вашингтона залишається сталою.

📢 «Ми допомагали їм і будемо допомагати й надалі. І це — наша позиція. Вона залишається незмінною», — підкреслила вона.

Речниця також пояснила, що тимчасова пауза в поставках зброї не була проявом політичного коливання. Це стало результатом планового перегляду програм допомоги Україні.

📢 «Президент США Дональд Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну всім необхідним для самозахисту, особливо з огляду на масові вбивства та необхідність домогтися припинення вогню», — додала вона.

☝️ Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні відповідно до розпорядження президента Трампа. За інформацією видання Axios, Вашингтон уже передав Києву частину необхідного озброєння.

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