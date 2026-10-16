ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Підозру отрмав «заступник міністра лнр», який координує вилучення майна переселенців

Денис Молотов
Денис Молотов
Підозру отрмав «заступник міністра лнр», який координує вилучення майна переселенців
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 16.10.2026

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності жителю Луганська, який обіймає керівну посаду в окупаційному «міністерстві майнових та земельних відносин лнр». За даними слідства, він координує незаконне вилучення нерухомості та землі людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Правоохоронці встановили, що фігурант почав співпрацювати з російськими окупаційними структурами задовго до повномасштабного вторгнення. З 2015 року він працював на різних посадах у створеному загарбниками «фонді державного майна лнр». У листопаді 2023 року став «заступником міністра».

Впроваджує правила рф та координує вилучення нерухомості
Підозру отрмав «заступник міністра лнр», який координує вилучення майна переселенців 01
Служба безпеки України / СБУ / 16.10.2026

За інформацією СБУ, на нинішній посаді підозрюваний впроваджує російське законодавство у сфері майнових і земельних правовідносин на всій тимчасово окупованій території Луганської області.

Окремий напрям його діяльності, який встановило слідство, — координація місцевих окупаційних адміністрацій щодо переведення чужого майна у так звану «муніципальну власність». Йдеться про нерухомість і земельні ділянки місцевих жителів, які залишили окуповану територію та переїхали на підконтрольну українському уряду територію.

⚖️ Дії луганця кваліфікували за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Ця норма, зокрема, передбачає відповідальність за добровільне обіймання посад з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями в незаконних органах влади на окупованій території.

Підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Санкція також передбачає заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, із конфіскацією майна або без неї. Відповідне покарання визначено Кримінальним кодексом України.

Досудове розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо підприємця із Сіверськодонецька, якого обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами через фіктивне працевлаштування переселенців.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія майже завершила будівництво нової бази для запуску реактивних дронів – Reuters

ПОДІЇ

У США обшукали будинок Ільхан Омар: конгресвумен заявила про політичне залякування

ПОЛІТИКА

Новий удар по аеропорту Ер-Ріяда: одна людина загинула, 11 поранені

ВАЖЛИВО

Ле Пен поставила під сумнів фінансування України та виступила проти її вступу до ЄС

ПОЛІТИКА

рф оголосила про дострокове зняття обмежень на експорт дизеля після домовленості з Трампом

ПОЛІТИКА

Тривога цілу ніч та ранок: росія атакувала захід і центр України – що відомо про наслідки

ПОДІЇ

Атака рф дронами на захід України: є загиблий, багато постраждалих, знеструмлення і загроза викиду аміаку

ПОДІЇ

«У цьому немає логіки»: прем’єр Фінляндії розкритикував політику Трампа щодо України

ПОЛІТИКА

Нідерланди відмовили у візах трьом російським гімнасткам перед чемпіонатом світу

СПОРТ

Україна продовжує отримувати розвіддані від США — Сибіга

ВЛАДА

У ГУР проаналізували, скільки рф цього року витрачає на війну проти України

ПОДІЇ

У Херсоні двоє загиблих унаслідок російського обстрілу 15 жовтня

ВІЙНА

Зеленський заявив, що США використали переговори з Україною як «ширму» для угоди з путіним

ПОЛІТИКА

США заявили про допомогу в перевезенні понад 19 млн барелів нафти через Ормузьку протоку

ПОЛІТИКА

Підприємця із Сіверськодонецька судитимуть за схему з «працевлаштування» ВПО

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип