Підозру отрмав «заступник міністра лнр», який координує вилучення майна переселенців

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності жителю Луганська, який обіймає керівну посаду в окупаційному «міністерстві майнових та земельних відносин лнр». За даними слідства, він координує незаконне вилучення нерухомості та землі людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Правоохоронці встановили, що фігурант почав співпрацювати з російськими окупаційними структурами задовго до повномасштабного вторгнення. З 2015 року він працював на різних посадах у створеному загарбниками «фонді державного майна лнр». У листопаді 2023 року став «заступником міністра».

Впроваджує правила рф та координує вилучення нерухомості

За інформацією СБУ, на нинішній посаді підозрюваний впроваджує російське законодавство у сфері майнових і земельних правовідносин на всій тимчасово окупованій території Луганської області.

Окремий напрям його діяльності, який встановило слідство, — координація місцевих окупаційних адміністрацій щодо переведення чужого майна у так звану «муніципальну власність». Йдеться про нерухомість і земельні ділянки місцевих жителів, які залишили окуповану територію та переїхали на підконтрольну українському уряду територію.

⚖️ Дії луганця кваліфікували за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Ця норма, зокрема, передбачає відповідальність за добровільне обіймання посад з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями в незаконних органах влади на окупованій території.

Підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Санкція також передбачає заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, із конфіскацією майна або без неї. Відповідне покарання визначено Кримінальним кодексом України.

Досудове розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

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