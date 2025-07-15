Вівторок, 15 Липня, 2025
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Зеленський бачить Свириденко на посаді голови уряду України

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський бачить Свириденко на посаді голови уряду України

Шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до першої віцепремʼєр-міністерки Юлії Свириденко з пропозицією очолити уряд. Про це глава держави повідомив у понеділок, 14 липня, через офіційний канал у Telegram.

📌 За словами Зеленського, цього дня він провів зустріч зі Свириденко, під час якої вона прозвітувала про виконання домовленостей, досягнутих на конференції з відновлення України, що відбулася у Римі минулого тижня. Зокрема, йшлося про взаємодію з європейськими та американськими партнерами, які підтримують нашу державу.

📢 «Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї», – зазначив Зеленський.

☝️ Він підкреслив, що для забезпечення стійкості держави й суспільства необхідно реалізувати всі можливі рішення у максимально стислі терміни.

📢 «З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні.  Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», – повідомив президент.

📌 Тим часом, згідно з неофіційними повідомленнями ЗМІ, Юлія Свириденко розглядалася як потенційна кандидатура на пост премʼєр-міністра ще напередодні. За даними журналістів, чинний глава уряду Денис Шмигаль може перейти на посаду міністра оборони. Цю ротацію повʼязують із можливим призначенням чинного очільника Міноборони Рустема Умєрова послом України в Сполучених Штатах.

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