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Демографічна катастрофа: населення України скоротилося на 10 млн – ООН

Денис Молотов
Денис Молотов
Демографічна катастрофа: населення України скоротилося на 10 млн - ООН

За даними ООН, населення України скоротилося більш ніж на 10 мільйонів людей — або приблизно на чверть — від початку повномасштабної агресії та вторгнення росії. Це стало наслідком масового відтоку біженців, падіння народжуваності та людських втрат під час війни, передає Reuters.

Під час пресконференції в Женеві Флоренс Бауер, керівник Східноєвропейського відділення Фонду ООН із галузі народонаселення, зазначила, що вторгнення, яке почалося у лютому 2022 року, перетворило складну демографічну ситуацію в Україні на ще серйознішу проблему, або катастрофу.

📢 «Рівень народжуваності різко впав і наразі становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі», — повідомила Бауер.

Водночас для підтримання стабільної чисельності населення необхідно, щоб цей показник складав 2,1 дитини на жінку.

На момент розпаду СРСР у 1991 році, населення України становило понад 50 мільйонів людей. Проте до 2021 року, напередодні вторгнення, кількість жителів суттєво знизилася, та ледве нараховувалось до 40 мільйонів людей.

Бауер підкреслила, що точний аналіз впливу війни на демографію країни стане можливим лише після закінчення бойових дій та самої збройної агресії. Тільки тоді можна буде провести повний та об’єктивний перепис населення.

Основний фактор скорочення — це 6,7 мільйона українців, які виїхали за кордон, переважно до європейських країн. Військові втрати також значно вплинули на демографічну ситуацію.

📢 «Точні цифри назвати складно, але, за оцінками, кількість жертв становить десятки тисяч», — додала вона.

Проблеми з демографією спіткали не тільки Україну, але й росію. До вторгнення в Україну на росії, за їх даними, проживало понад 140 мільйонів осіб. У першому півріччі 2024 року у рф зафіксували найнижчий рівень народжуваності з 1999 року, що навіть у кремлі назвали «катастрофічним».

Крім того, 16 жовтня Комітет Верховної Ради схвалив створення Міністерства демографії та діаспори. А 2 жовтня Кабмін України оцінюючи ситуацію повідомив, що станом на липень 2024 року населення України складало 35,8 мільйона людей. З них 31,1 мільйона – проживають на територіях, підконтрольних Києву.

Раніше також повідомлялось, що Україна опинилася на першій сходинці світового рейтингу за рівнем смертності, водночас демонструючи найнижчий у світі показник народжуваності. Такі дані були оприлюднені Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ) в п’ятницю,13 вересня.

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