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Жахлива статистика від ЦРУ: Україна лідер за рівнем смертності

Денис Молотов
Денис Молотов
Жахлива статистика від ЦРУ: Україна лідер за рівнем смертності

Україна опинилася на першій сходинці світового рейтингу за рівнем смертності, водночас демонструючи найнижчий у світі показник народжуваності. Такі дані були оприлюднені Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ) в п’ятницю,13 вересня.

Згідно зі звітом, рівень смертності в Україні становить 18,6 на 1000 людей, що є найвищим серед усіх країн світу. На другій позиції за цим показником знаходиться Литва з показником 15,02 смертей на 1000 людей, а третє місце посідає Сербія – 14,9 смертей на тисячу людей. Для порівняння, росія займає дев’яту позицію з показником 14,9 смертей на 1000 осіб.

Найнижчий рівень смертності зафіксовано в Катарі – лише 1,4 смерті на тисячу людей.

Що стосується народжуваності, Україна опинилася на останньому місці у світі, маючи лише 6 народжень на 1000 людей. Попереду на одній із найнижчих позицій знаходиться французьке володіння Сен-П’єр і Мікелон із показником 6,4 народжень. Лідером за рівнем народжуваності є Нігер, де на тисячу людей припадає 46,6 народжень.

Раніше було зазначено, що в Україні спостерігається серйозна демографічна криза на тлі війни. За перше півріччя 2024 року смертність утричі перевищила рівень народжуваності. За цей період у країні народилося 87 655 дітей, що на 9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас зафіксовано 250 972 смертей.

За прогнозом директора Інституту демографії та соціальних досліджень Елли Лібанової, упродовж наступних 10 років чисельність населення України може зменшитися до 26–35 мільйонів людей.

Жахлива статистика від ЦРУ: Україна лідер за рівнем смертності

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