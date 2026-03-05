ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
Дефіцит продовольства в Ірані: хлібопекарні зупиняють роботу на тлі війни

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Іран.

В Ірані на тлі війни зі США та Ізраїлем почали зупиняти роботу хлібопекарні, а частина підприємств уже закривається. Ситуація викликає занепокоєння через можливий дефіцит продовольства в країні. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ, зокрема TMT цитує інформаційну агенцію Reuters.

Голова Торгово-промислової палати Ісламської республіки Самад Хасанзаде заявив, що влада може застосувати заходи щодо підприємств, які припиняють роботу.

Ситуацію ускладнює те, що на початку березня росія тимчасово призупинила постачання зерна до Ірану. Як повідомили джерела Reuters, це сталося через зростання ставок фрахту та труднощі з проведенням платежів.

За оцінкою аналітиків компанії «Русагротранс», основна частина пшениці для Ірану в цьому сезоні вже була доставлена. Йдеться приблизно про 1,9 млн тонн із потенційного імпорту на рівні 2,0–2,2 млн тонн.

⚠️ Водночас експерти не виключають, що країні може знадобитися більше зерна через проблеми з урожаєм.

Аналітик компанії Kpler Ішаш Бхану попереджає, що Іран загалом може зіткнутися з дефіцитом продовольства, якщо буде перекрита Ормузька протока.

За його словами, значну частину сільськогосподарської продукції Іран виробляє самостійно, однак країна значною мірою залежить від імпорту зерна та насіння олійних культур.

Через Ормузьку протоку до країни надходить майже вся імпортована кукурудза, а також значні обсяги соєвих бобів та пшениці.

Експерти Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) також припускають, що у разі затяжного конфлікту Іран може зіткнутися з нестачею інших продуктів. Зокрема, мова може йти про цукор та чай.

На цьому тлі уряд Ірану з 3 березня запровадив повну заборону на експорт продовольства та сільськогосподарської продукції, щоб забезпечити внутрішній ринок необхідними товарами.

Міністр сільського господарства Голамреза Нурі Гезелдже звернувся до громадян із закликом утриматися від масового скуповування продуктів.

☝️ До початку воєнних дій у Тегерані запевняли, що країна має запаси зерна приблизно на чотири місяці.

Нагадаємо, 4 березня іранська столиця знову зазнала ударів з боку США та Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про масований удар по військовому об’єкту в Тегерані, де розташовані центральні штаби основних силових структур Ірану.

👉 Також раніше Тегеран допустив можливість удару по об’єкту у Дімоні – одному з ключових елементів ядерної інфраструктури Ізраїлю – у разі спроби повалення іранського режиму, які, на думку влади Ірану, можуть готувати Сполучені Штати та Ізраїль.

