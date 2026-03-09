ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Через обстріли рф частина споживачів залишилася без електрики

Денис Молотов
Через обстріли рф частина споживачів залишилася без електрики 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел: наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфораструктуту України.

У Харківській, Сумській та Чернігівській областях зранку в понеділок зафіксовано нові відключення електроенергії, спричинені атаками російських військ. Про це 9 березня повідомило НЕК «Укренерго».

📢 «На ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.

В енергетичній компанії зазначили, що в окремих регіонах діють обмеження потужності для промисловості, запроваджені після попередніх масованих атак росії на енергосистему.

Крім того, для населення застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Водночас загальне споживання електроенергії в Україні зменшилося на 4,5% у порівнянні з показниками п’ятниці.

Енергетики пояснили це ясною погодою на більшій частині території країни, що підвищує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Через це частина споживачів використовує власну генерацію, а навантаження на загальну енергосистему зменшується.

Через обстріли рф частина споживачів залишилася без електрики
Фото: НЕК “Укренерго”

В «Укренерго» закликали громадян активніше користуватися електроенергією у денний час — з 11:00 до 16:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.

Водночас у регіонах, де діють погодинні відключення, мешканців просять раціонально використовувати електроенергію та переносити енергоємні процеси на нічний час — після 22:00.

Нагадаємо, вночі російські війська запустили по Україні дві балістичні ракети та майже 200 ударних дронів.

Сили протиповітряної оборони перехопили більшість цілей, однак зафіксовано влучання 36 безпілотників у восьми локаціях, а також падіння уламків ще в одному місці.

👉 Також раніше стало відомо, що Сили оборони України 7 та 8 березня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької і Запорізької областей, а також у Криму.

