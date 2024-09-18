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Чемпіонат світу з футзалу: Україна здобула першу перемогу

Денис Молотов
Денис Молотов
Чемпіонат світу з футзалу: Україна здобула першу перемогу

Збірна України з футзалу здобула свою першу перемогу на чемпіонаті світу 2024 року, здолавши команду Анголи з переконливим рахунком 7:2. Про це повідомила Асоціація футзалу України в середу, 18 вересня.

Завдяки цій перемозі українці піднялися на третю позицію у своїй групі, поступаючись лише збірним Аргентини та Афганістану. Вирішальний матч за вихід до плейофу чемпіонату відбудеться 21 вересня, де Україна зустрінеться з Афганістаном.

Нагадаємо, свій виступ на чемпіонаті світу збірна України розпочала 15 вересня з великої поразки від Аргентини з рахунком 1:7, опинившись на останньому місці у групі.

Це перша участь нашої команди на світовій арені з футзалу за останні вісім років.

Щодо інших змагань, 7 вересня українська збірна стартувала у новому сезоні Ліги націй 2024/25, але зазнала поразки від Албанії з рахунком 1:2. Через три дні, 10 вересня, у другому матчі турніру українці поступилися Чехії з рахунком 2:3.

Чемпіонат світу з футзалу: Україна здобула першу перемогу

👉 Також нагадаємо, що після завершення останнього турніру Великого Шолома цього року — US Open — WTA оновила рейтинг парного розряду. Серед лідерів опинилась українська тенісистка Людмила Кіченок, яка разом з латвійкою Альоною Остапенко здобула перемогу у Відкритому чемпіонаті США з тенісу в жіночому парному розряді.

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