Били «рускіє» по всьому, що забезпечує життя – Зеленський

У ніч проти 29 червня росія завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 537 засобів нападу, з яких 477 — дрони, більшість із них — типу «Shahed», а також 60 ракет різних типів.

Шостий президент України Володимир Зеленський відреагував на події у своєму Telegram-каналі. Він повідомив про поранених цивільних, серед яких — дитина в Смілі, куди влучила російська ракета.

📢 «Били ‘рускіє’ по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно», — наголосив глава держави.

Зеленський також висловив співчуття у зв’язку із загибеллю льотчика F-16 Максима Устименка, який встиг знищити сім повітряних цілей, перш ніж його літак зазнав критичних ушкоджень.

📢 «Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну», — додав Зеленський.

Він також підкреслив, що за останній тиждень росія випустила по Україні понад 114 ракет, більше ніж 1270 дронів, а також майже 1100 КАБів. На думку глави держави, путін остаточно вирішив продовжувати війну, попри заклики світової спільноти.

📢 «Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку США, Європи та всіх наших партнерів», — резюмував Зеленський.

🛡️ Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час цієї атаки було збито 249 повітряних цілей, ще 226 визнано локаційно втраченими. Ворог атакував також Полтаву, Миколаїв, Львівщину, Івано-Франківщину, Черкащину та інші області.