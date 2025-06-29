Неділя, 29 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Били «рускіє» по всьому, що забезпечує життя – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Били «рускіє» по всьому, що забезпечує життя – Зеленський

У ніч проти 29 червня росія завдала масованого повітряного удару по Україні, застосувавши 537 засобів нападу, з яких 477 — дрони, більшість із них — типу «Shahed», а також 60 ракет різних типів.

Шостий президент України Володимир Зеленський відреагував на події у своєму Telegram-каналі. Він повідомив про поранених цивільних, серед яких — дитина в Смілі, куди влучила російська ракета.

📢 «Били ‘рускіє’ по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно», — наголосив глава держави.

Зеленський також висловив співчуття у зв’язку із загибеллю льотчика F-16 Максима Устименка, який встиг знищити сім повітряних цілей, перш ніж його літак зазнав критичних ушкоджень.

📢 «Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну», — додав Зеленський.

Він також підкреслив, що за останній тиждень росія випустила по Україні понад 114 ракет, більше ніж 1270 дронів, а також майже 1100 КАБів. На думку глави держави, путін остаточно вирішив продовжувати війну, попри заклики світової спільноти.

📢 «Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку США, Європи та всіх наших партнерів», — резюмував Зеленський.

🛡️ Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час цієї атаки було збито 249 повітряних цілей, ще 226 визнано локаційно втраченими. Ворог атакував також Полтаву, Миколаїв, Львівщину, Івано-Франківщину, Черкащину та інші області.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран завдав ракетного удару по американських базах

ВАЖЛИВО

Іран хоче китайські винищувачі замість російських Су-35

ПОДІЇ

Норвегія виділяє 550 млн євро на дрони для ЗСУ

ВАЖЛИВО

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg, що виробляє NASAMS

ПОДІЇ

Міністр оборони Умєров: вже виконано 50% фортифікаційних робіт, запланованих на 2025 рік

ПОДІЇ

Сибіга: Україна чекає сильних санкцій проти росії

ПОЛІТИКА

Рим прийме лідерів світу для обговорення стратегії відновлення України

ВАЖЛИВО

Фейк: Ердоган заявив, що Туреччина планує створити ядерну бомбу

СТОПФЕЙК

ISW: росіяни масово інтегрують мотоцикли у свою військову тактику, яку можуть використати у війні проти НАТО

ПОДІЇ

МЗС прокоментувало мовну заборону рф в окупованих школах

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"