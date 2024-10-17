Хакери з Півничної Кореї вкрали $3 млрд криптовалюти

З 2017 року північнокорейські хакери викрали криптовалюти на суму приблизно 3 мільярди доларів США, які були спрямовані на розвиток ядерної та ракетної програм Північної Кореї. Така інформація міститься у звіті корпорації Microsoft про кіберзахист.

Згідно з даними звіту, лише за минулий рік було викрадено від 600 мільйонів до 1 мільярда доларів. Це становить майже третину від загальної суми. Ці кошти були використані для фінансування понад половини ядерних розробок Пхеньяну.

Microsoft також виявила нові хакерські угруповання з Північної Кореї, що зосереджуються на атаках на криптовалютні компанії. Серед них JadeSleet, SapphireSleet, CitrineSleet і MoonstoneSleet. Остання група створила особливий тип програми-вимагача, яку використовувала проти компаній аерокосмічного та оборонного секторів для збору розвідувальної інформації та отримання фінансової вигоди.

Аналітики Microsoft вважають, що поява нових угруповань свідчить про те, що північнокорейський режим значно розширює свою участь у кіберзлочинності. Він посилює використання програм-вимагачів для зміцнення своїх фінансових можливостей та реалізації своїх злочинних стратегічних цілей.

Експерти також відзначають зростання технічної складності засобів, які використовують кіберзлочинці, поряд із посиленням агресивної поведінки урядів у кіберпросторі. Це вказує на збільшення інвестицій у підготовку хакерів та розробку нових кіберзагроз.

Нагадаємо, що Північна Корея «відмила» 147,5 мільйона доларів через платформу Tornado Cash після хакерської атаки на криптовалютну біржу у березні минулого року.