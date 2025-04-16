БпЛА рф атакували Полтавщину: пошкоджено електромережі

У ніч проти суботи війська рф здійснили атаку дронами на Полтавську область. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, в результаті роботи протиповітряної оборони уламки ворожих безпілотників пошкодили лінію електропередач на території Решетилівської громади.

📢 «Через це без світла залишилися два населених пункти. Енергетики вже працюють над усуненням пошкоджень», — зазначив Когут.

Також посадовець повідомив, що звернень до екстрених служб щодо руйнувань чи постраждалих від громадян не надходило.

Станом на ранок, о 8:00, електропостачання було повністю відновлено.

📢 «Енергопостачання відновлено. Дякую енергетикам за оперативну роботу», — повідомив т.в.о. очільника ОВА.

☝️ Нагадаємо, що під час попередньої ворожої атаки на Полтавщину було зафіксовано пошкодження на шести локаціях у Полтавській громаді.

Тоді внаслідок влучань горіли складські приміщення, адміністративні будівлі і резервний трансформатор. Загальна площа пожеж тоді сягнула 2500 квадратних метрів.

📌 Також у ніч проти середи, 16 квітня, російські сили атакували Одесу ударними безпілотниками. Цього разу вогнева атака була спрямована по приватному сектору, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки і складські споруди.

📌 Раніше стало відомо, що у суботу вранці, близько 6:30, російська авіація завдала удару по Центральному району Херсона, спричинивши загибель мирного мешканця та поранення щонайменше семи людей. Під вогонь потрапили об’єкти соціальної інфраструктури та житлові багатоповерхівки. Після перших влучань на місце прибули рятувальники, комунальники та соціальні працівники, але окупанти відкрили по них вогонь з артилерії.