Бойка виключили з комітету з прав людини з другої спроби

Верховна Рада України ухвалила рішення про виключення народного депутата Юрія Бойка, який представляє депутатську групу «Платформа за життя та мир», зі складу комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це в четвер, 19 грудня, у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

📢 «З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин», – написав він.

Результати голосування

Як зазначив Железняк, ✅за відповідну постанову проголосували 258 народних депутатів.

Крім того, Верховна Рада підтримала запит нардепа Романа Лозинського до Президента України щодо позбавлення Юрія Бойка звання «Герой України». У цьому ж запиті міститься перелік інших осіб, яких пропонується позбавити державних нагород. Рішення підтримали 232 депутати.

14 грудня Юрій Бойко оприлюднив відеозвернення, у якому заявив про нібито зростання підтримки його політичної сили серед громадян, які, за його словами, страждають від «радикалів» в Україні. Також він висловився про нібито утиски щодо використання рідної мови.

Раніше Бойко був співголовою проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя». Діяльність цієї партії була заборонена у 2022 році через її зв’язки з державою-агресором.

📌 Також 17 грудня стало відомо, що Юрій Бойко з’явився на допит до Служби безпеки України. Подробиці слідчих дій не розголошуються, однак, ймовірно, вони пов’язані з його заявами та політичною діяльністю.