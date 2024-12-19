Четвер, 19 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Бойка виключили з комітету з прав людини з другої спроби

Денис Молотов
Денис Молотов
Бойка виключили з комітету з прав людини з другої спроби

Верховна Рада України ухвалила рішення про виключення народного депутата Юрія Бойка, який представляє депутатську групу «Платформа за життя та мир», зі складу комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це в четвер, 19 грудня, у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

📢 «З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин», – написав він.

Результати голосування

Як зазначив Железняк, ✅за відповідну постанову проголосували 258 народних депутатів.

Бойка виключений з комітету з прав людини з другої спроби

Бойка виключений з комітету з прав людини з другої спроби

Бойка виключений з комітету з прав людини з другої спроби

Крім того, Верховна Рада підтримала запит нардепа Романа Лозинського до Президента України щодо позбавлення Юрія Бойка звання «Герой України». У цьому ж запиті міститься перелік інших осіб, яких пропонується позбавити державних нагород. Рішення підтримали 232 депутати.

14 грудня Юрій Бойко оприлюднив відеозвернення, у якому заявив про нібито зростання підтримки його політичної сили серед громадян, які, за його словами, страждають від «радикалів» в Україні. Також він висловився про нібито утиски щодо використання рідної мови.

Раніше Бойко був співголовою проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя». Діяльність цієї партії була заборонена у 2022 році через її зв’язки з державою-агресором.

📌 Також 17 грудня стало відомо, що Юрій Бойко з’явився на допит до Служби безпеки України. Подробиці слідчих дій не розголошуються, однак, ймовірно, вони пов’язані з його заявами та політичною діяльністю.

Попередня стаття
Зеленський прибув до Брюсселя для важливих переговорів
Наступна стаття
Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

У парламенті розповіли, що буде з тарифами та пенсіями у 2025 році

ВЛАДА

Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК

ВЛАДА

путін знову погрожує Києву ракетою «орєшнік»

ПОЛІТИКА

Ураження стратегічного об’єкта окупантів у Ростовській області

ВАЖЛИВО

росія щомісяця виробляє близько 600 шахедів – КНДІСЕ

ПОДІЇ

250 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається на курщині

ПОДІЇ

Ефективний фактчекінг за допомогою ШІ: рекомендації StopFake

СТОПФЕЙК

Судитимуть зрадника з Луганська, який воював проти України

КРИМІНАЛ

4000 скарг на дії ТЦК – уповноважений з прав людини

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Брюсселя для важливих переговорів

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"