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Нардеп Юрій Бойко з’явився на допит у СБУ – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Нардеп Юрій Бойко з’явився на допит у СБУ - ЗМІ

Голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко прибув до Служби безпеки України для допиту. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в спецслужбі у вівторок, 17 грудня.

📢 «Не встиг голова забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко записати своє резонансне відео, як уже прийшов до СБУ», – розповів співрозмовник видання.

За інформацією джерела, політика викликали для надання пояснень щодо його останніх заяв.

📢 «Власне, прямо зараз допит і відбувається», – додало джерело.

14 грудня Юрій Бойко оприлюднив у соцмережах відеозвернення, в якому заявив про нібито зростання популярності його політичної сили серед громадян, які, за його словами, «страждають від радикалів» та відчувають утиски через «заборону говорити рідною мовою».

☝️ Нагадаємо, що Бойко раніше обіймав посаду співголови проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», яку було заборонено у 2022 році.

👉 Також раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування у справі очільника так званого «військового комісаріату лнр», який впродовж семи років займався комплектуванням незаконних російських збройних формувань.

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