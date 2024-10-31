Бюджет України на 2025 рік ухвалено у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про державний бюджет України на 2025 рік. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі в четвер, 31 жовтня.

За словами депутата, головний фінансовий документ країни підтримали 247 народних обранців.

📢 «Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатах прокурорів не змінили», – зазначив він.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив вдячність народним депутатам за підтримку та заявив, що сподівається на швидке остаточне ухвалення державного бюджету. Як він підкреслив, пріоритетами бюджету на 2025 рік залишаться оборона і безпека.

📢 «Усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, будемо спрямовувати на зміцнення оборонних спроможностей і підтримку наших захисників. На ці потреби плануємо виділити понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році», – написав Шмигаль у Telegram.

Загальні видатки державного бюджету на наступний рік заплановані в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з поточним роком. Доходи загального фонду прогнозуються на рівні 2,7 трлн грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

☝️ Нагадаємо, що 13 вересня до Уряду було подано проєкт про державний бюджет на 2025 рік.