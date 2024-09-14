Субота, 14 Вересня, 2024
26.3 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОПроєкт державного бюджету на 2025 рік внесено до Ради
ВАЖЛИВО

Проєкт державного бюджету на 2025 рік внесено до Ради

Денис Молотов
Денис Молотов
Проєкт державного бюджету на 2025 рік внесено до Ради

До Верховної Ради України подано проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це свідчать дані, розміщені в картці законопроєкту на офіційному сайті парламенту у суботу, 14 вересня.

Зазначено, що документ був отриманий Радою та переданий на розгляд керівництву та профільному комітету.

Напередодні уряд затвердив цей проєкт державного бюджету на наступний рік. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, планові доходи становитимуть очікувано 2 трлн грн, а заплановані видатки досягнуть 3,6 трлн грн. Особливо наголошено на тому, що витрати на оборону мають зрости і складуть щонайменше 2,22 трлн грн.

Раніше у вересні Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроєкт №11417, який передбачає збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень у 2024 році.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада України поки що не підтримала ухвалення законопроєкту, який передбачає збільшення податків у 2024 році на 30 мільярдів гривень. Парламентарі вирішили відправити його на повторне перше читання.

Попередня стаття
Генштаб повідомив про 83 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках
Наступна стаття
З російського полону вдалось повернути 103 українця
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

З російського полону вдалось повернути 103 українця

ВАЖЛИВО

Генштаб повідомив про 83 бойових зіткнень за добу, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Фейк: Україна – найгірша країна для жінок

СТОПФЕЙК

Українці масово відмовляються від громадянства – нардеп

ВАЖЛИВО

Шольц не дає далекобійні ракети Taurus Україні – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Білий дім встиг «зберегти» $5,8 млрд для України – ЗМІ

ЕКОНОМІКА

З автомата розстріляли поліцейських у Хмельницькій області

КРИМІНАЛ

На Сумщині росіяни вдарили по енергетиці, загинув працівник

ВІЙНА

Вже не Покровський напрямок. На фронті ворог найактивніше наступав на Курахівському напрямку – Генштаб

ПОДІЇ

ЄС розглядає продовження санкцій для розблокування 50 млрд доларів допомоги Україні: ЗМІ дізналися деталі

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ