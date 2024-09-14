Проєкт державного бюджету на 2025 рік внесено до Ради

До Верховної Ради України подано проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це свідчать дані, розміщені в картці законопроєкту на офіційному сайті парламенту у суботу, 14 вересня.

Зазначено, що документ був отриманий Радою та переданий на розгляд керівництву та профільному комітету.

Напередодні уряд затвердив цей проєкт державного бюджету на наступний рік. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, планові доходи становитимуть очікувано 2 трлн грн, а заплановані видатки досягнуть 3,6 трлн грн. Особливо наголошено на тому, що витрати на оборону мають зрости і складуть щонайменше 2,22 трлн грн.

Раніше у вересні Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроєкт №11417, який передбачає збільшення видатків на оборону на 500 мільярдів гривень у 2024 році.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада України поки що не підтримала ухвалення законопроєкту, який передбачає збільшення податків у 2024 році на 30 мільярдів гривень. Парламентарі вирішили відправити його на повторне перше читання.