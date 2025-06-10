Більшість українців проти поступок росії — опитування КМІС

78% громадян України не погоджуються на жодні поступки у вигляді передачі територій під контроль російської федерації. Лише 15% готові припустити такий сценарій, свідчать результати нового дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Рівень підтримки чи несприйняття поступок практично не змінився у порівнянні з попередніми місяцями. У травні-червні 2025 року 52% опитаних виступили категорично проти будь-яких поступок (у лютому цей показник становив 50%). Водночас 38% респондентів готові були погодитися на певні територіальні втрати (проти 39% у лютому).

☝️ Соціологи зазначають, що реакція учасників опитування значною мірою залежала від формулювання поняття «територіальні поступки».

У дослідженні пропонувалися три варіанти:

офіційне визнання окупованих територій частиною росії; передача під контроль рф неокупованих регіонів; фактичне визнання контролю рф без юридичного закріплення.



📉 Переважна більшість українців — 68% — відкидають варіант офіційного визнання російської окупації. Підтримують це лише 24% респондентів. При цьому уточнюється, що йдеться лише про окремі території, а не про всю тимчасово окуповану територію України.

📊 Єдиний варіант, який викликав деяку поляризацію думок, — де-факто визнання контролю рф без юридичного оформлення: 43% респондентів готові розглядати таку можливість, тоді як 48% категорично виступають проти.

Аналіз у регіональному розрізі демонструє високу консолідацію суспільства: в усіх частинах України — на Заході, Центрі, Півдні й Сході — більшість опитаних (64–71%) не погоджуються на офіційне визнання окупації, а 76–80% категорично відкидають можливість передачі неокупованих територій рф.

📢 «Якщо мова йде про такі формати територіальних поступок, то ми бачимо чітко сформовану і майже одностайну позицію громадян у всіх регіонах України», — констатують автори дослідження.

Окрема частина опитування була присвячена ставленню до «мирного меморандуму», запропонованого російською стороною, в якому передбачено передачу неокупованих частин Запорізької, Херсонської та Донецької областей. За даними КМІС, 82% респондентів категорично відкинули таку пропозицію, і лише 10% висловили готовність її прийняти.

📅 Дослідження проводилося з 15 травня по 3 червня 2025 року методом телефонного інтерв’ю (CATI) серед громадян України віком від 18 років, які проживали на території, підконтрольній уряду України. Всього було опитано 2004 респонденти. Кожен із чотирьох запропонованих варіантів питань щодо поступок аналізувався на основі відповідей близько 500 випадково відібраних осіб.

⚠️ До вибірки не включалися громадяни, які проживають на окупованих територіях або виїхали за межі України після 24 лютого 2022 року. Частина респондентів — це внутрішньо переміщені особи.

📏 Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 2,9%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.

☝️ Також нагадаємо, що дослідження, проведене Соціологічною групою «Рейтинг», показало, що 67% українців висловлюють недовіру до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), тоді як лише 29% респондентів довіряють їм.