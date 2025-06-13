Безкоштовна реабілітація: хто, як і де може її отримати

За останні півтора року 600 тис. українців отримали безоплатну реабілітаційну допомогу. Зараз її надають у 555 медичних закладах – там переважно зроблений ремонт, є необхідне устаткування та фахівці.

Про це повідомляє голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“Із реабілітацією в Україні пов’язано багато стереотипів. Наприклад, що такої медичної послуги потребують лише люди з інвалідністю, або що реабілітація зводиться винятково до електрофорезу, перлинних ван, грязей, мінеральної води. Насправді ж реабілітація – це комплекс втручань і вправ, який дає змогу людині після хвороби, операції, поранення або травми максимально відновити своє звичне повсякденне життя.

Саме таку реабілітацію – доказову, доступну, а найголовніше безоплатну – держава вибудовує системно вже певний час. Мова йде не про окремі зміни, а про фактичний розвиток нової системи реабілітації, перехід від недієвих радянських до найкращих світових практик. І партія “Слуга Народу” на всіх рівнях – у парламенті, в обласних і міських радах, у громадах – завжди підтримує та буде підтримувати всі рішення, спрямовані на оснащення, розвиток інфраструктури реабілітаційних відділень й загалом удосконалення цього напрямку”, – зазначає Олена Шуляк.

Щоб розпочати реабілітацію, додають у партії “Слуга Народу”, вистачить електронного направлення від сімейного чи лікуючого лікаря. Відновлення проходить стаціонарно або амбулаторно.

Стаціонарна реабілітація – коли пацієнт цілодобово перебуває в лікарні. В такому випадку він проходить реабілітацію мінімум два тижні, де щодня його процедури тривають не менше трьох годин. Амбулаторна реабілітація – коли пацієнт приходить у лікарню у визначений час. Тоді його допомога триває також два тижні та щонайменше по одній годині щодня. Залежно від важкості травми пацієнт може проходити на рік від двох до восьми таких циклів реабілітації.

Реабілітація – це комплексний процес, у якому неможливо обмежитись лише одним спеціалістом. Потрібні багатопрофільні спеціалісти, мультидисциплінарні команди, які вміють і знають, як надавати реабілітаційну допомогу як з моменту появи травми чи симптомів, так і під час хронічного перебігу хвороби.

Спочатку в медзакладі пацієнта обстежує лікар із фізичної та реабілітаційної медицини, а потім до цього процесу долучається команда, зокрема: фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, протезист (у випадку ампутації), терапевт мови та мовлення (за необхідності). Надалі, говорять у партії “Слуга Народу”, ці фахівці спільно з пацієнтом розроблять “дорожню карту” реабілітації, яка враховує побажання та потреби пацієнта, щоб привести до очікуваного результату – наприклад, знову керувати автомобілем, малювати тощо.

У партії “Слуга Народу” наголошують, що формування сучасної системи реабілітації – це один із флагманських проєктів Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, яку розробляли та реалізують під егідою Першої леді Олени Зеленської.

Нагадаємо, як раніше повідомляла голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк, цього року держава планує будівництво та оновлення 15 важливих лікарень у 12 регіонах, а також закупівлю нового й передового медичного обладнання.