Аварія в дата-центрі De Novo спричинила масштабний збій в Україні

Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний технічний збій, спричинений аварією в дата-центрі De Novo. Унаслідок інциденту була знеструмлена вся будівля, де розміщувалися дата-центри та хмарні сервіси компанії. Про це повідомив генеральний директор De Novo Максим Агєєв.

📢 «Фахівці проводили регламентні роботи із заміни джерел безперебійного живлення. Під час процесу спрацювала одна з систем переключення живлення і заблокувала доступ до батарей та генераторів», – пояснив Агєєв.

Аварійна ситуація тривала 14 хвилин – з 8:03 до 8:17. За цей час без живлення залишилася значна кількість обладнання як клієнтів De Novo, серед яких великі банки та підприємства, так і власних хмарних платформ компанії.

📢 «Проблема полягала в тому, що було знеструмлено велику кількість обладнання як наших клієнтів – великих банків, підприємств, так і наших хмарних платформ. Відновлення роботи цих систем займає багато часу», – зауважив директор компанії.

Станом на 11:10 фахівці відновили роботу публічних хмарних сервісів, однак технічні роботи ще тривають.

📢 «Аварія ліквідована протягом майже трьох годин, і деякі великі гравці, наші користувачі, як банки, обіцяють повністю відновити роботу своїх сервісів ще протягом найближчої години», – додав Агєєв.

Він також спростував припущення щодо хакерської атаки або причетності росії до інциденту.

📢 «Причина проблеми – виключно технічні фактори», – підкреслив очільник De Novo.

☝️ Нагадаємо, в Monobank також заявили, що дані про хакерську атаку на один із великих дата-центрів на тлі масових збоїв у застосунках не підтверджуються.

📌 Також раніше стало відомо, що Україна отримала доступ до космічної програми Європейського Союзу (ЄС) Copernicus. Повідомляється, що програма доступна на умовах, максимально наближених до тих, що діють для країн-членів Євросоюзу, окрім деяких безпекових компонентів.