Україна долучилася до космічної програми ЄС

Україна отримала доступ до космічної програми Європейського Союзу (ЄС) Copernicus на умовах, максимально наближених до тих, що діють для країн-членів Євросоюзу, окрім деяких безпекових компонентів. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на роз’яснення Місії України при ЄС.

Йдеться про угоду між Україною та Європейським Союзом, підписану в середу, 9 квітня, у Брюсселі в межах засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

📢 «Угода визначає умови та принципи участі України в окремих компонентах Космічної програми Європейського Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/696…. Угода регламентує, що Україна братиме участь у цих програмах на умовах, аналогічних до умов для держав-членів ЄС, з деякими обмеженнями. Зокрема, Україна не матиме доступу до безпекових компонентів програми (наприклад, служби безпеки Copernicus)», – зазначається в поясненні Місії.

💢 Згідно з документом, Україна асоціюється з трьома ключовими частинами європейської космічної програми:

Copernicus — програма спостереження за Землею, яка забезпечує супутникові дані для моніторингу довкілля, змін клімату, реагування на надзвичайні ситуації тощо;

— програма спостереження за Землею, яка забезпечує супутникові дані для моніторингу довкілля, змін клімату, реагування на надзвичайні ситуації тощо; Space Weather Events (SWE) — система спостереження за космічною погодою, яка впливає на роботу супутників, енергосистем і засобів зв’язку;

— система спостереження за космічною погодою, яка впливає на роботу супутників, енергосистем і засобів зв’язку; Near-Earth Objects (NEO) — програма моніторингу небезпечних астероїдів та інших об’єктів, що можуть загрожувати Землі.

Українські представники зможуть брати участь у роботі відповідних комітетів як спостерігачі, без права голосу. Як наголошується в повідомленні, така кооперація сприятиме розвитку космічної галузі в Україні, інтеграції українських підприємств у європейський ринок і загалом — економічному відновленню держави.

Підписання угоди привітав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він назвав цей документ «першим кроком» у приєднанні України до космічних програм Європейського Союзу. У мережі Х (колишній Twitter) він зазначив:

📢 «Радий оголосити, що сьогодні, разом із Всеволодом Ченцовим (представником України при ЄС – ред.), я підписав угоду між ЄС і Україною про участь України у програмі ЄС Copernicus, у космічній програмі погоди та навколоземних об’єктів. Це критично важливий перший крок для поглиблення нашого співробітництва в рамках Космічної програми ЄС».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході засідання Ради асоціації Україна – ЄС Київ також приєднався до кількох медичних ініціатив ЄС.