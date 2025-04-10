Четвер, 10 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ

Україна долучилася до космічної програми ЄС

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна долучилася до космічної програми ЄС

Україна отримала доступ до космічної програми Європейського Союзу (ЄС) Copernicus на умовах, максимально наближених до тих, що діють для країн-членів Євросоюзу, окрім деяких безпекових компонентів. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на роз’яснення Місії України при ЄС.

Йдеться про угоду між Україною та Європейським Союзом, підписану в середу, 9 квітня, у Брюсселі в межах засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

📢 «Угода визначає умови та принципи участі України в окремих компонентах Космічної програми Європейського Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/696…. Угода регламентує, що Україна братиме участь у цих програмах на умовах, аналогічних до умов для держав-членів ЄС, з деякими обмеженнями. Зокрема, Україна не матиме доступу до безпекових компонентів програми (наприклад, служби безпеки Copernicus)», – зазначається в поясненні Місії.

💢 Згідно з документом, Україна асоціюється з трьома ключовими частинами європейської космічної програми:
  • Copernicus — програма спостереження за Землею, яка забезпечує супутникові дані для моніторингу довкілля, змін клімату, реагування на надзвичайні ситуації тощо;
  • Space Weather Events (SWE) — система спостереження за космічною погодою, яка впливає на роботу супутників, енергосистем і засобів зв’язку;
  • Near-Earth Objects (NEO) — програма моніторингу небезпечних астероїдів та інших об’єктів, що можуть загрожувати Землі.

Українські представники зможуть брати участь у роботі відповідних комітетів як спостерігачі, без права голосу. Як наголошується в повідомленні, така кооперація сприятиме розвитку космічної галузі в Україні, інтеграції українських підприємств у європейський ринок і загалом — економічному відновленню держави.

Підписання угоди привітав єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він назвав цей документ «першим кроком» у приєднанні України до космічних програм Європейського Союзу. У мережі Х (колишній Twitter) він зазначив:

📢 «Радий оголосити, що сьогодні, разом із Всеволодом Ченцовим (представником України при ЄС – ред.), я підписав угоду між ЄС і Україною про участь України у програмі ЄС Copernicus, у космічній програмі погоди та навколоземних об’єктів. Це критично важливий перший крок для поглиблення нашого співробітництва в рамках Космічної програми ЄС».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході засідання Ради асоціації Україна – ЄС Київ також приєднався до кількох медичних ініціатив ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Близько 50 обвинувачених у корупції мобілізувалися до ЗСУ – САП

ПОДІЇ

Ракетний удар по Дніпру: одна людина загинула, троє поранені

ВАЖЛИВО

Bosch закриває два заводи в Німеччині: скоротять понад 500 працівників

ЕКОНОМІКА

Нічна атака російських дронів на Миколаїв: наслідки

ВАЖЛИВО

Росія атакувала Україну 145 ударними дронами: постраждало 10 людей

ВІЙНА

Тисячі українців зможуть відновити зруйнований будинок: в “єВідновленні” запрацював новий функціонал

ВЛАДА

«Транспортний безвіз» між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року

ВЛАДА

Російська атака на Нікополь: 12 постраждалих від дрона

ВІЙНА

Китай і ЄС обговорили поглиблення економічної співпраці на тлі торгових тарифів США

ЕКОНОМІКА

Наслідки чергової нічної атаки російських дронів на Київ

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип