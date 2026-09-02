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Винагорода за призове місце: Сіверськодонецька громада підтримає ветеранів-спортсменів

Денис Молотов
Денис Молотов
Винагорода за призове місце: Сіверськодонецька громада підтримає ветеранів-спортсменів
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Сіверськодонецька громада затвердила спеціальне Положення про матеріальне заохочення ветеранів та ветеранок війни, які виборюють нагороди на спортивних аренах. За кожне призове місце захисникам виплачуватимуть по 10 000 гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Програма поширюється на учасників спортивних змагань усіх рівнів за результатами виступів протягом 2026 року.

💶 Хто саме може отримати грошову винагороду

Претендувати на отримання коштів можуть ветерани й ветеранки, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

  • мають офіційно зареєстроване місце проживання на території Сіверськодонецької громади;
  • є внутрішньо переміщеними особами та перебувають на обліку в УСЗН Сіверськодонецької міської військової адміністрації;
  • станом на 24 лютого 2022 року перебували на обліку ВПО в громаді та мешкали там не менше трьох років до вторгнення.
Винагорода за призове місце: Сіверськодонецька громада підтримає ветеранів-спортсменів 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Фінансова допомога призначається за кожне завойоване призове місце окремо.

Куди звертатися для оформлення коштів

Грошову виплату нараховують виключно на підставі офіційного подання від Відділу по роботі з ветеранами СМВА.

Спортсменам або їхнім уповноваженим представникам необхідно завчасно звернутися до цього профільного підрозділу.

Для нарахування допомоги слід надати офіційні документи, що підтверджують здобуті спортивні досягнення та призові позиції.

📞  Отримати додаткові консультації щодо подання заявки можна за номером телефону: +38 066 404 16 91.

  • Також нагадаємо, що у Дніпрі провели 9-й Всеукраїнський патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Спортивно-меморіальний захід приурочили до Дня пам’яті захисників України. Він об’єднав луганців, які вимушено проживають у різних регіонах країни та за кордоном.
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