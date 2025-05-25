Атака рф забрала життя 12 українців, серед них — троє дітей

У ніч проти неділі, 25 травня, комбінована атака рф охопила 13 регіонів України. Внаслідок масованого обстрілу загинули 12 цивільних, ще понад 60 людей отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

📢 «Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть», — наголосив очільник МВС.

Під ворожим вогнем опинилися:

місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області.



Серед загиблих — троє дітей з однієї родини на Житомирщині. Батьків шпиталізували, мама перебуває у вкрай важкому стані.

🏚️ Внаслідок атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків, зокрема в приватному секторі. Зафіксовано 27 пожеж. На трьох об’єктах рятувальники ще продовжують ліквідацію вогню.

📊 Загальна кількість постраждалих на цей час перевищує 70 людей. Стан щонайменше десяти з них — тяжкий.

📢 Міністр МВС наголосив на необхідності реагувати на повітряну тривогу: «Не ігноруйте сигнали. Це — питання життя».

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📌 Нагадаємо, раніше стало відомо про чотирьох загиблих у Київській області. Серед постраждалих — діти.

👉 Також відомо, що у ніч проти неділі, 25 травня, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши загалом 367 засобів повітряного нападу. Ця російська атака на Україну стала однією з наймасштабнішою за останній час. У повітряному просторі України перебували як ворожі ракети різного типу, так і сотні ударних дронів.